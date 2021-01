Arbiter trekt boetekleed aan na uitblijven rood voor horrortackle op Van Dijk

Zondag, 10 januari 2021 om 13:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:48

Michael Oliver had de situatie rondom Virgil van Dijk in het veelbesproken uitduel met Everton graag anders aangepakt. De scheidsrechter liet de keiharde charge van doelman Jordan Pickford op de verdediger van Liverpool onbestraft, tot verbazing en ergernis van vele analisten en voetballiefhebbers. Bij de keiharde botsing in het strafschopgebied liep Van Dijk een zware knieblessure op. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij dit seizoen nog in actie komt voor the Reds.

Oliver blikt met de Daily Mail terug op de derby tussen Everton en Liverpool van 17 oktober vorig jaar. "In eerste instantie dacht ik: Het kan geen strafschop zijn, want Van Dijk staat buitenspel en dat moeten we eerst checken. Ik denk dat ik tegen de VAR zei dat ik een strafschop zou geven, mocht er van buitenspel geen sprake zijn." Het veelbesproken incident houdt de Engelse toparbiter drie maanden later nog steeds bezig. "Ik heb de beelden al zovaak teruggezien. Pickford probeerde niets anders dan zichzelf zo breed mogelijk maken, maar hij deed dat wel op de verkeerde manier, zoals je kunt zien aan de blessure van Van Dijk."

In Engeland spreekt men SCHANDE van deze charge op Virgil van Dijk! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

"We hebben, mijzelf meegerekend, te weinig stilgestaan bij de charge van Pickford", vervolgt de eerlijke Oliver zijn terugblik op de burenruzie in Liverpool van eerder dit seizoen. "We hadden hem naast de buitenspelsituatie nog steeds van het veld kunnen sturen", aldus de arbiter, die op het veld van Goodison Park al snel een opvallende constatering deed. "Achteraf gezien vind ik het verrassend dat een rode kaart tijdens de wedstrijd helemaal geen issue was. Geen enkele speler vroeg daar ook om."

Oliver had rondom het voorval in het strafschopgebied graag andere keuzes gemaakt. "We zijn de situatie teveel stap voor stap nagegaan en zijn daardoor het grote plaatje uit het oog verloren. We hadden de charge van Pickford veel grondiger moeten analyseren. We trokken te snel de conclusie dat het geen strafschop kon zijn. Het was de juiste keuze om buitenspel toe te kennen en daarmee de wedstrijd te hervatten, maar Pickford had een andere straf moeten krijgen", aldus de zelfkritische Oliver.