Bom barst bij AZ: ‘Daar ben ik geen profvoetballer voor geworden’

Zondag, 10 januari 2021 om 12:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:55

Ferdy Druijf denkt serieus na over een tussentijds vertrek bij AZ. De aanvaller baalt van zijn rol als reservespeler in Alkmaar en de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (1-1) van zaterdagavond lijkt de druppel te zijn. Ondanks de gelijke stand kwam Druijf pas in de absolute slotfase binnen de lijnen bij het elffal van interim-trainer Pascal Jansen. Ondertussen lijkt PEC Zwolle de situatie rondom de AZ-spits scherp in de gaten te houden.

"Voor mij is het duidelijk: ik ben geen profvoetballer geworden om zes minuten te maken. Daar doe ik het niet langer voor", foetert Druijf in een vraaggesprek met De Telegraaf. Na afloop van het treffen in Zwolle sprak de invaller enige tijd met Lee-Roy Echteld, de assistent-trainer van PEC. "Hij zij: 'kom lekker een half jaartje hier ballen'. Ik zei: 'wie weet'. Daar moet uiteraard met AZ over gesproken worden en daar moeten de clubs uit zien te komen", vult de reservespits aan.

Druijf, al een keer verhuurd aan NEC, baalt van het feit dat hij in de afgelopen drie jaar slechts tweemaal een basisplaats had bij AZ. "Ik wil ergens anders honderd procent spelen", zo verduidelijkt de ontevreden aanvaller, wiens contract in Alkmaar nog ruim drie jaar doorloopt. Druijf hoopt op een kans elders in de Eredivisie. "Of anders wil ik een mooie stap naar het buitenland maken. Er wordt wat heen en weer gebeld, maar daar blijft het vooralsnog bij. Clubs bellen wel."

De Telegraaf schuift vervolgens ADO Den Haag naar voren als mogelijke nieuwe club. "Ik weet daarvan, maar dat is nog niet bij mij gekomen. Ik denk dat de clubs niet rond zijngekomen." Verslaggever Hans Kraay junior meldde zondagochtend overigens in Goedemorgen Eredivisie van ESPN dat Druijf geen interesse heeft in een tussentijdse overgang naar ADO. De 22-jarige spits wil boven alles weer wekelijks aan spelen toekomen. "Ik mis het om negentig minuten te maken."