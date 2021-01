Jay-Roy Grot verschijnt maandag bij Eredivisie-club

Antonio Conte is een bewonderaar van Jesse Lingard. De oefenmeester wil de multifunctionele aanvaller van Manchester United graag op huurbasis naar Internazionale halen. (Daily Mirror)

William Carvalho staat op het punt om terug te keren naar Portugal. De middenvelder van Real Betis is momenteel op weg naar Lissabon, om de overstap naar Benfica te maken. (Onda Bética)

Leeds United heeft de spits toestemming te geven om mee te trainen in de Hofstad, al gebeurt dat ‘zonder verwachtingen van beide kanten’.

Juventus is in de markt voor Manuel Locatelli. De middenvelder van Sassuolo werd eerder al gelinkt aan een overstap naar de Italiaanse top. (Tuttosport)