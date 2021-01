‘PSV krijgt mogelijkheid om overbodige Luckassen te slijten in Turkije'

Zondag, 10 januari 2021 om 11:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:21

Derrick Luckassen vervolgt zijn loopbaan wellicht bij Kasimpasa, zo weten Voetbal International en het Eindhovens Dagblad zondag te melden. De centrumverdediger, sinds 2019 op huurbasis actief voor Anderlecht, lijkt bij PSV geen toekomst te hebben, waardoor een tussentijds vertrek de beste oplossing is voor alle partijen. De verbintenis van de 25-jarige verdediger loopt door tot medio 2023, waardoor Kasimpasa bij een transfer met een geldbedrag over de brug dient te komen.

Het is nog niet duidelijk of Kasimpasa denkt aan een huurdeal of een definitieve deal voor Luckassen. Wat wel zeker is dat de door PSV verhuurde verdediger niet langer hoeft te rekenen op speeltijd bij Anderlecht. La Dernière Heure meldde afgelopen maandag dat de Belgische topclub de aanwezigheid van de Nederlander niet langer op prijs stelt. Men onderzoekt de mogelijkheden om de huurdeal voortijdig af te breken.

Luckassen werd in september 2019 voor het eerst op huurbasis overgenomen door Anderlecht. De mandekker begon goed en wist zich vrijwel direct in de basis te spelen. Nadat het seizoen door de coronacrisis ook in België voortijdig werd gestaakt, wilde Anderlecht niet voldoen aan de koopoptie in het huurcontract van Luckassen. Daarom werd overeengekomen met PSV om de huurperiode met een seizoen te verlengen. In de beginfase van deze jaargang kreeg hij nog speeltijd van trainer Vincent Kompany, maar in oktober raakte Luckassen zijn basisplaats alsnog kwijt. De huurling behoorde de afgelopen maanden geregeld niet tot de wedstrijdselectie van Anderlecht.

Anderlecht zou het liefst zien dat de huurperiode tot het einde van het seizoen wordt overgenomen door een andere club, zodat men verlost raakt van het salaris van Luckassen. Dat wordt momenteel ook voor een klein deel doorbetaald door PSV. De Eindhovenaren besloten afgelopen zomer om het contract van Luckassen eenzijdig met een seizoen te verlengen tot medio 2023, om meer transferwaarde voor de verdediger te behouden. Het is echter de vraag hoeveel PSV over zal houden van de transfersom van vijf miljoen euro die in 2017 werd overgemaakt aan AZ voor Luckassen. Een eerste bod van Kasimpasa, de huidige nummer zestien in de Süper Lig, op de centrale verdediger is nog niet uitgebracht in Eindhoven.