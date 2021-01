Kritiek op Ajax bij ESPN: ‘Tien miljoen, zomaar in de plomp gegooid’

Zondag, 10 januari 2021 om 12:15 • Laatste update: 12:25

Ajax versterkte zich afgelopen week met Sébastien Haller, die voor maar liefst 22,5 miljoen euro is overgenomen van West Ham United. Hans Kraay junior vindt de spits naar eigen zeggen een ‘geweldige speler’, maar plaatst tegelijkertijd zijn vraagtekens bij het aankoopbeleid van de Amsterdammers. De analist signaleert in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN dat Ajax de afgelopen jaren ook meer dan eens ‘miljoenen in de plomp gesmeten heeft’.

“Het is wel makkelijk als je technisch directeur of trainer bij Ajax bent en ook gewoon miljoenen in de plomp kan smijten”, zo begint Kraay. “Ik vind Haller een geweldige speler, maar Wim Kieft zei terecht: ‘Moet je niet ondertussen zelf een keer een spits opleiden?’ Het geld voor Tadic is prima, het geld voor Blind is prima, deze miljoenen zullen goed zijn. Maar Razvan Marin voor tien miljoen kopen, daar hoor ik niemand meer over. Zomaar in de plomp gegooid.”

Marin werd werd in de zomer van 2019 voor 12,5 miljoen euro overgenomen van Standard en is momenteel verhuurd aan Cagliari. De Italiaanse club heeft een verplichte optie tot koop ter waarde van tien miljoen euro. “Álvarez voor vijftien miljoen, in de plomp gegooid. Magallán: in de plomp gegooid. Orejuela: in de plomp gegooid”, wijst Kraay op Edson Álvarez (voor vijftien miljoen euro overgenomen van Club América), Lisandro Magallán (voor negen miljoen euro overgenomen van Boca Juniors, momenteel verhuurd aan Crotone) en Luis Manuel Orejuela (voor 3,65 miljoen euro overgenomen van Deportivo Cali, voor 1,3 miljoen euro verkocht aan Cruzeiro).

Overmars: 'Het is nog niet gelukt maar we willen met hem door’

“Het is niet zo dat je gewoon bij een club zit die net als FC Groningen om voor negen ton een spits te halen. Het is wel makkelijk”, concludeert Kraay. “Je moet het in perceptie zien: topniveau of het Groningen-niveau. Eigenlijk is alles hetzelfde. Alleen wordt een topclub veel meer uitvergroot. Landelijk. Als je in de regio werkt, is dat toch weer anders”, zo reageert Fred Rutten op de woorden van de analist. Presentator Milan van Dongen merkt op dat Razvan Marin en Rasmus Kristensen (voor 5,5 miljoen euro overgenomen van FC Midtjylland, voor 5 miljoen euro verkocht aan Red Bull Salzburg) door Ajax ook weer zijn doorverkocht.

“Het is mooi dat ze het doen, want je wordt wél serieus genomen. 22 miljoen voor Haller: ik vind het prachtig. Als je dat kunt doen. Natuurlijk moet je dan kampioen worden, Champions League halen, etcetera. In het verleden haalde PSV Ronaldo en Romario, daar praten we nu nog over”, merkt de eveneens aanwezige Henk Timmer, oud-doelman van onder meer Ajax en Feyenoord, op. Van Dongen voegt toe dat er ‘tijden zijn geweest dat Ajax Tobias Sana haalde’. Kraay: “Je gaat me toch niet vertellen dat ze Álvarez en Magallán voor hetzelfde bedrag gaan verkopen?”

“Ajax heeft toch ook ons land in Europa weer aanzien gegeven”, benadrukt Rutten, voormalig trainer van onder meer PSV en Feyenoord en op dit moment al even clubloos. “Dat kan niet met alleen maar zelfopgeleide spelers, dat is niet mogelijk. In de tijd van Louis (van Gaal, red.) misschien wel, maar dat was een andere tijd. Je ziet nu een kentering in Europa. Overal zie je clubs met eigen jongens spelen, dat is leuk om te zien."