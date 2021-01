‘Ik bestrijd de beeldvorming over Ten Hag, hij ontfermde zich vaak over Depay’

Zondag, 10 januari 2021 om 11:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:46

Fred Rutten is uitermate positief over de ontwikkeling die Erik ten Hag doormaakt als hoofdtrainer van Ajax. De clubloze coach werkte bij PSV en FC Twente samen met de oefenmeester van de Amsterdamse club en weet dus uit eigen ervaring hoe zijn voormalig assistent te werk gaat. Rutten heeft Ten Hag hoog zitten en snapt derhalve niet altijd de kritische houding van de buitenwacht.

"De resultaten geven aan dat er een bepaalde ontwikkeling is in Amsterdam", zo oordeelt Rutten zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "En Erik is daar onderdeel van. Persoonlijk zie je dat hij op tactisch niveau het altijd goed heeft staan. Het zal een keer niet zo zijn, maar dat komt niet vaak voor. Dus in die ontwikkeling is Erik denk ik heel stabiel." Analist en verslaggever Hans Kraay junior vraagt vervolgens waar de Ajax-trainer niet goed in is. Rutten moet daar even goed over nadenken.

"Als jij op dat niveau acteert, dan zit je op detailniveau", geeft Rutten als antwoord. "Puur en echt op detailniveau. Je kunt niet zeggen: 'Hij is daar niet goed in en hij is daar niet goed in'." Kraay vraagt vervolgens aan Rutten of Ten Hag warmte uitstraalt richting zijn spelersgroep. "Hij is niet zo afstandelijk als iedereen denkt. Ik heb met hem samengewerkt en als assistent-trainer, zeker in Eindhoven (bij PSV, red.), dan was hij vaak de persoon die zich ontfermde over Memphis Depay. Dus ik bestrijd de beeldvorming die er over hem is."

Rutten werkte bij FC Twente en PSV enkele jaren intensief samen met Ten Hag, die bij Go Ahead Eagles aan zijn eerste klus als hoofdtrainer begon. Na een uitstap bij het tweede elftal van Bayern München keerde hij in 2015 bij FC Utrecht terug in Nederland. Begin 2018 volgde de overstap richting Ajax. De in het verleden bij onder meer Bayern en Chelsea genoemde Ten Hag beschikt in de Johan Cruijff ArenA over een contract tot medio 2022.