Advocaat heeft naast Pratto nog een verrassing voor Feyenoord-fans

Zondag, 10 januari 2021 om 11:07 • Chris Meijer • Laatste update: 11:28

Lucas Pratto maakt zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam direct zijn debuut voor Feyenoord. De nieuwe spits van de Rotterdammers zal op Het Kasteel worden geflankeerd door Luis Sinisterra, die voor het eerst sinds 16 februari 2020 toen hij een zware knieblessure opliep in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (3-4) weer een basisplaats heeft. Het betekent dat Bryan Linssen, in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen sc Heerenveen (3-0 zege) nog goed voor een hattrick, door trainer Dick Advocaat gepasseerd wordt en moet plaatsnemen op de reservebank.

De 32-jarige Pratto werd begin deze maand door Feyenoord op huurbasis overgenomen van het Argentijnse River Plate. Advocaat liet vrijdag op de persconferentie al weten dat de spits op Het Kasteel zou gaan spelen. “Hij heeft drie keer getraind. Hij is een echte spits. Zijn echte kwaliteit zien we op het veld. Of hij in de basis kan beginnen? Als ik daar mee wacht, is het seizoen voorbij. Ik denk dat ik hem laat beginnen”, zei de oefenmeester van de Rotterdammers. Pratto staat in de derby inderdaad aan de aftrap.

Sinisterra is terug van weggeweest in de basiself van Feyenoord, na 329 dagen. De Colombiaanse aanvaller kwam voor de winterstop al in drie wedstrijden als invaller binnen de lijnen, nadat hij hersteld was van een kruisbandblessure. Aan de andere zijde verschijnt met aanvoerder Steven Berghuis een vertrouwd gezicht. In de afgelopen week was er sprake van dat Nicolai Jörgensen mogelijk als aanvallende middenvelder achter Pratto zou starten, maar Advocaat heeft geen verrassingen in petto met zijn middenveld.

Orkun Kökcü is nog niet fit, waardoor Leroy Fer, Mark Diemers en Jens Toornstra het middenveld vormen. In de defensie zijn er eveneens weinig verrassingen. Justin Bijlow is nog altijd geblesseerd en wordt de laatste maanden vervangen door Nick Marsman. Lutsharel Geertruida krijgt de voorkeur boven Bart Nieuwkoop op de rechtsbackpositie en vormt de defensie met Uros Spajic, Marcos Senesi en Tyrell Malacia. Ridgeciano Haps zit na maanden afwezigheid wel weer bij de selectie, maar begint op Het Kasteel nog op de reservebank.

Bij Sparta ontbreekt Bart Vriends en zijn positie in het hart van de defensie zal worden overgenomen door Tom Beugelsdijk. Trainer Henk Fraser kiest op het middenveld voor Wouter Burger, die dit seizoen door Sparta gehuurd wordt van de stadgenoot en het dus opneemt tegen zijn eigenlijke werkgever.

Opstelling Sparta Rotterdam: Okoye, Abels, Beugelsdijk, Heylen, Pinto; Auassar, Burger, Harroui; Duarte, Thy en Engels.

Opstelling Feyenoord: Marsman, Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Fer, Diemers, Toornstra; Berghuis, Pratto en Sinisterra.