Overstap van Haller leidt tot transfer van 30 miljoen

Matteo Guendouzi maakt een goede indruk bij Hertha BSC en Arsenal overweegt hem voortijdig terug te halen. Het is nog onduidelijk of dit is om de middenvelder te verkopen of hem weer te betrekken in het elftal van manager Mikel Arteta. (BILD)