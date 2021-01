Ten Hag countert fel met statistiek van Labyad: ‘Jij moet je beter voorbereiden’

Zondag, 10 januari 2021 om 10:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:14

Erik ten Hag is het niet eens met de stelling van Joep Schreuder dat sommige spelers van Ajax zich dit seizoen onvoldoende ontwikkelen. De verslaggever van de NOS zet vraagtekens bij de progressie die onder meer Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui boeken, maar Ten Hag gaat niet mee in de kritische houding van Schreuder, die samen met de Ajax-coach een tussenbalans opmaakt in Amsterdam.

"Ik wil toch met jou praten over de ontwikkeling van Tagliafico of Mazraoui", zo werpt Schreuder op in gesprek met Ten Hag. "En ik weet dat je niet op namen ingaat, dat hoeft ook niet. Of Dusan Tadic of Zakaria Labyad. Als er nou iemand is die spelers altijd beter maakt of maakte, ben jij het wel. Maar ik zie het de laatste tijd bij deze spelers bijvoorbeeld wat minder." De stelling van de journalist krijgt geen echter bijval van de trainer van Ajax. "Nou, dan zie jij andere dingen dan ik. Want hoeveel goals heeft Labyad gemaakt?" Schreuder moet het antwoord schuldig blijven: "Dat weet ik even niet."

Ten Hag over clash met PSV: 'Ajax is goed voorbereid'

"Precies, dus jij moet je beter voorbereiden. Net als heel veel andere mensen", vervolgt de opvallend felle Ten Hag. "Labyad heeft zeven goals gemaakt." Schreuder wil vervolgens meer weten over Labyad. "Dus jij vindt dat er ontwikkeling in hem zit?" Ten Hag verlegt de aandacht echter naar Mazraoui. "Die maakt tegen FC Midtjylland (3-1 overwinning, red.) een schitterende goal. Die zie ik zeker een ontwikkeling doormaken, Mazraoui. Tagliafico is heel goed begonnen. Hij is dit jaar wat vlakjes, hij kan beter. Maar hij gaat niet door de ondergrens."

Ten Hag is overwegend tevreden over de eerste seizoenshelft van Ajax. "Ik denk wel dat we het maximale eruit hebben gehaald", zo concludeert de coach van de koploper. Schreuder ziet PSV 'zichtbaar groeien', maar dat boezemt Ten Hag vooralsnog geen angst in. "Ik volg PSV te weinig. Ik heb ze in de voorbereiding op dit duel wel gezien, het zit goed in elkaar. Maar ik denk dat wij ook uitstekende wedstrijden hebben gespeeld. We hebben de meeste goals (42 in de Eredivisie, red.) en veruit de meeste kansen. Niet een klein beetje de meeste kansen, maar veruit de meeste kansen. Dat duidt erop dat ons aanvalsspel goed in elkaar zit. En daarbij: onze offensieve spelers, David Neres en Mohammed Kudus, die zijn weggevallen", aldus Ten Hag.