‘Özil biedt Arsenal met handreiking kans om 1,2 miljoen per maand te besparen’

Zondag, 10 januari 2021 om 09:55 • Laatste update: 10:04

De wegen van Mesut Özil en Arsenal scheiden mogelijk al deze maand. De 32-jarige aanvallende middenvelder wordt de laatste tijd in Turkije al concreet gelinkt aan een overstap naar Fenerbahçe, maar zijn torenhoge salaris bij the Gunners staat een winters vertrek vooralsnog in de weg. Engelse media schrijven nu dat Özil bereid is een soort betalingsregeling te treffen met Arsenal, waardoor zijn nog resterende salaris uitgesmeerd wordt tot de zomer van 2023.

Het huidige contract van Özil loopt nog tot het einde van het seizoen, 30 juni om precies te zijn. De 92-voudig Duits international strijkt 388.000 euro per week op, wat betekent dat hij tot het verlopen van zijn verbintenis bij Arsenal nog 9,7 miljoen euro kan verdienen. Dat Özil tot het einde van het seizoen nog een fors bedrag kan opstrijken, werd eerder al genoemd als een struikelblok voor een winters vertrek bij Arsenal. De aanvallende middenvelder heeft the Gunners echter een handreiking gedaan om hem toch deze maand al uit de boeken te kunnen schrappen.

Özil is bereid om het nog te ontvangen salaris uit te smeren tot medio 2023, mits hij deze maand de ruimte krijgt om te vertrekken. Het betekent dat Arsenal de komende drie jaar nog 75.000 euro per maand naar hem moet overmaken. Daarentegen wordt er wel direct 1,3 miljoen euro per maand vrijgemaakt in het salarisbudget. Arsenal wil Özil in de winterse transferwindow naar verluidt graag slijten, om ruimte te maken voor eventuele versterkingen. Vanuit Turkije klonken de afgelopen week al berichten dat Özil een akkoord zou hebben met Fenerbahçe over een vierjarig contract.

Arteta begrijpt vragen over Ozil

Sözcü maakte eerder al melding van bemoedigende gesprekken tussen Fenerbahçe en Özil, maar voegde toe dat de aanvallende middenvelder zelf niet zomaar zijn resterende salaris bij Arsenal wilde opgeven en dat een winterse transfer daarom niet aan de orde is. DHA meldde afgelopen week echter dat Özil reeds zijn handtekening had gezet onder een contract tot medio 2024, met een optie voor nog een seizoen. Naast een jaarsalaris van ongeveer vijf miljoen euro, zou Özil een tekenbonus van naar verluidt 2,5 miljoen euro ontvangen.

Volgens de berichten uit Engeland is er ‘zeker nog geen sprake van een akkoord’, ondanks dat Fenerbahçe hard werkt aan zijn komst. Ook DC United wordt nog genoemd als gegadigde voor Özil. Hij zou bij de club uit de Major League Soccer de kans krijgen om naast zijn loopbaan als speler te werken aan zijn zakenimperium en er wordt gesteld dat de interesse kenbaar is gemaakt, waardoor de gesprekken met zijn entourage aan de gang zijn.

Özil kwam vorig jaar maart voor het laatst in actie voor Arsenal, dat de middenvelder dit seizoen niet inschreef voor de Premier League en Europa League. De geruchten over een voortijdig vertrek uit Noord-Londen deden al enige tijd de ronde. Özil veroverde met Arsenal onder meer viermaal de FA Cup en kwam in bijna acht jaar tijd tot 254 wedstrijden (44 doelpunten en 77 assists). The Gunners telden in 2013 47 miljoen euro neer om hem over te nemen van Real Madrid.