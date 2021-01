Hakjes Donny van de Beek maken indruk; Rio Ferdinand is ‘erg verrast’

Zondag, 10 januari 2021 om 08:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:14

Donny van de Beek stond zaterdagavond voor het eerst in ruim een maand tijd negentig minuten op het veld. De middenvelder deed van begin tot eind mee in de FA Cup-ontmoeting tegen Watford, dat dankzij een vroeg doelpunt van Scott McTominay met 1-0 aan de kant werd gezet. De kranten in Engeland waren niet geheel onder de indruk van het optreden van de Oranje-international, al was Ole Gunnar Solskjaer juist tevreden.

“Mason Greenwood en Donny van de Beek deden weinig om hun streven naar een vaste basisplek kracht bij te zetten”, concludeerde BBC Sports. Van de Beek viel vooral op vanwege enkele hoogstandjes. “Van de Beek kent een valse start op Old Trafford, maar met zijn hakbal op Juan Mata toonde hij grote klasse. Mata had die aanval moeten bekronen”, doelde The Telegraph op een moment voor rust.

Met twee hakballetjes kort achter elkaar werd Mata door Van de Beek in een uitstekende scoringspositie gebracht, maar de Spanjaard verzuimde het af te ronden. De ex-speler van Ajax krijgt van de Manchester Evening News een zes voor zijn verrichtingen. “Van de Beek oogde gretig om de bal te pakken en zorgde dat Mata een mooie kans kreeg die de Spanjaard verspilde. Maar hij was uiteindelijk niet zo veel betrokken in het spel van Manchester United als hij had moeten zijn.”

Tiki-taka United ?? Een fantastische aanval, waarbij Donny van de Beek strooit met hakballetjes ??#ZiggoSport #FACup #MUNWAT pic.twitter.com/pgraGn6tLF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 9, 2021

Bij de Daily Express kreeg Van de Beek een hogere beoordeling: een zeven. “Van de Beek vormde het middelpunt van de aanvallende bedoelingen van United. Hij hield de boel aan de gang op het middenveld en was het startpunt van de aanvallen. Zijn kwaliteiten aan de bal kwamen naar boven op het moment dat hij dieper op het veld speelde. Met een aantal passjes liet hij zijn creativiteit en indrukwekkende inzicht zien.”

“Van de Beek moet hopen dat het genoeg is om zijn claim op een vaste basisplek kracht bij te zetten. Hij heeft immers de laatste drie Premier League-wedstrijden vanaf de bank toegekeken.” 90min was te spreken over Van de Beek, maar gaf desondanks maar een zes. “Hij had een goede klik met Mata en had van tijd tot tijd prima ingevingen. Hij hield de bal heen de wedstruhd in zijn bezit en van al zijn passes kwam 96 procent aan.”

“Ik denk dat Donny wederom zijn kwaliteiten heeft laten zien”, vertelde Solskjaer na afloop van het duel. “Met zijn snelheid en uitstekende techniek heeft hij het in zich om moeilijke wedstrijden open te breken. Kijk naar zijn verfijnde pass op Mata. Hij zal ook uit deze wedstrijd zijn voordeel halen.” De vraag is nu of Van de Beek ook meer in de Premier League aan spelen toekomt. In de maand december kwam hij niet verder dan drie duels, goed voor in totaal 74 speelminuten.

In de studio van BT Sport stond Rio Ferdinand stil bij de situatie van Van de Beek. “Ik ben er echt door verrast dat hij dit seizoen niet meer minuten heeft gespeeld”, vertelde de voormalig topverdediger van Manchester United. “Ik ben er ook honderd procent van overtuigd dat hij ook dat verwacht had. Het is natuurlijk interessant om te weten wat er is besproken in de onderhandelingen voorafgaand aan zijn komst. Daar draait het om. Als je in onderhandeling bent over een contract, dan wil je weten wat je situatie zal zijn. Of je een basisspeler zal zijn of dat je echt keihard je best zal moeten doen om in het elftal te komen.”

“Dat is altijd belangrijk en daar hebben we nog geen antwoord op. Ik denk op basis van de signalen die zijn zaakwaarnemer heeft afgegeven dat ook Van de Beek verwacht had dat hij wedstrijden zou gaan spelen en een belangrijk onderdeel van het team zou zijn. Dat is nog niet gebeurd. Hij heeft alle reden om zich zorgen te maken over het EK, als dat überhaupt doorgaat”, benadrukte de oud-verdediger. Manchester United speelt dinsdagavond alweer de volgende wedstrijd: een Premier League-ontmoeting bij Burnley.