Boze Zidane en Courtois halen uit naar LaLiga: ‘Dit was schandalig’

Zondag, 10 januari 2021 om 07:10 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:30

Real Madrid kwam zaterdagavond niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel bij Osasuna (0-0) in LaLiga. Na afloop van het duel ging het niet zozeer over de remise in Pamplona, waar de temperatuur rond het vriespunt lag, maar over de omstandigheden in aanloop naar het duel. De selectie van Real Madrid zat vrijdagavond 3,5 uur in een vliegtuig opgesloten op het vliegveld van de compleet ondergesneeuwde hoofdstad van Spanje, in afwachting van toestemming om naar Baskenland te kunnen vliegen.

Barajas, het vliegveld van Madrid, werd korte tijd na het vertrek van voetballers voor onbepaalde tijd gesloten en dus is het nog onduidelijk wanneer de selectie kan terugvliegen. Uit voorzorg was er al een nacht bijgeboekt in het spelershotel. Osasuna deed er op zijn beurt zaterdag alles aan om de grasmat sneeuwvrij te krijgen, maar de ondergrond was vervolgens verre van geschikt om te kunnen voetballen. Na afloop waren doelman Thibaut Courtois en trainer Zinédine Zidane duidelijk boos op organisator LaLiga.

“We hebben kunnen spelen, ik wil de mensen van Osasuna bedanken voor hun inspanningen, maar het is schandalig wat LaLiga ons en andere teams heeft aangedaan”, oordeelde de Belgisch international. “Iedereen wist dat deze winterstorm eraan zou komen. Natuurlijk kunnen we altijd spelen, maar we vertrokken al vanaf een bevroren piste en nu kunnen we niet terug. Wellicht moeten we direct naar Málaga”, verwees hij naar de duels om de Spaanse Super Cup. Real Madrid speelt donderdagavond tegen Athletic Club en de voorbereiding op de halve finale van het toernooi is nu al niet meer ideaal.

“We zijn mensen en geen onderdeel van een of ander spektakelstuk dat altijd maar door moet gaan”, benadrukte Courtois. “Wij hebben gedaan wat er van ons gevraagd werd. Als je niet komt, worden er drie punten afgetrokken. Maar het oogde onveilig. We zijn geen marionetten die altijd maar moeten spelen. Er moet ook gedacht worden aan het reizen en dat we ook weer terug moeten.” Zidane was woest en probeerde zich in te houden. “Uiteindelijk moeten we altijd doen wat ons opgedragen wordt. Waarom ik boos ben? Gisteren, vandaag. Ik weet niet of we zondag, maandag of dinsdag kunnen terugvliegen. Het is nu het moment om dit aan te kaarten. Dit was geen voetbalwedstrijd.”

“We weten helemaal niks. We overnachten in Pamplona en zondag weten we of we terug kunnen of pas vanaf maandag”, verzuchtte de Fransman. “We hebben gedaan wat we konden op het veld, maar de omstandigheden waren zeer moeilijk. Of deze wedstrijd uitgesteld had moeten worden? Ja, natuurlijk. Ik ga niet zeggen of LaLiga ons benadeeld heeft, maar dit was geen wedstrijd. We hebben gespeeld, meer niet. Mensen willen een wedstrijd zien en dat was vandaag niet het geval. En dat zeg ik als trainer. Het ergste vond ik het veld. Ik klaag er niet over dat we dik drie uur in een vliegtuig hebben gezeten. Maar de omstandigheden waren er niet naar.”