Depay laat Lille en Paris Saint-German niet op gelijke hoogte komen

Zaterdag, 9 januari 2021 om 23:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:09

Olympique Lyon heeft zaterdag de eerste nederlaag in bijna vier maanden tijd voorkomen. Na een reeks van vijf remises en tien overwinningen leek het team van trainer Rudi Garcia af te stevenen op verlies tegen subtopper Stade Rennes, maar de koploper van de Ligue 1 rechtte de rug en dankzij een doelpunt en een assist van Memphis Depay eindigde het duel in 2-2. Lille OSC en Paris Saint-Germain profiteerden optimaal door respectievelijk van Olympique Nimes (0-1) en Stade Brest (1-0) te winnen, waardoor de achterstand op L’OL na negentien speeldagen één punt bedraagt.

Stade Rennes - Olympíque Lyon 2-2

De bezoekers kwamen na twintig minuten spelen door toedoen van een kind van de club op achterstand en de opbouw van het doelpunt mocht er zijn. Jérémy Doku sprintte achter een lange bal van achteruit aan en bediende Martin Terrier, die het leer met een ingenieus hakje voor Grenier klaarlegde. De middenvelder, tussen 2002 en 2018 aan les Gones verbonden, schoot de bal laag en droog achter doelman Anthony Lopes en vierde het doelpunt ingetogen: 1-0. Het team van Garcia probeerde terug in de wedstrijd te komen, maar tien minuten na de pauze ging opnieuw mis na een snelle uitbraak van de thuisploeg.

???????????? Memphis Depay redt Olympique Lyon met een fantastisch doelpunt én een assist! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 9 januari 2021

Een eerste inzet van Benjamin Bourigeaud kon Lopes nog met zijn benen keren, maar op de harde rebound had de doelman geen antwoord: 2-0. Lyon dacht na 67 minuten op 2-1 te komen, maar Jason Denayer werkte de bal met zijn hand binnen toen Romain Salin een voorzet van Depay wegstompte. Lyon slaagde er in de slotfase toch in om tot 2-2 terug te komen. Depay nam een bal van Maxwel Cornet met zijn borst aan en schoot het leer vervolgens in een keer fraai in de korte hoek. De Nederlander stond ook aan de basis van de gelijkmaker: na een gevaarlijk indraaiende pass van Depay klom Denayer hoger in de lucht dan Salin en kopte de Belg de 2-2 binnen.

Paris Saint-Germain - Stade Brest 3-0

PSG, met Mitchell Bakker in de basis, liet zich in de openingsminuten bijna verrassen door de bezoekers. Romain Faivre ontving een hoge steekpass in het zestienmetergebied en knikte de bal richting de kruising, maar Keylor Navas had een goede redding in huis en keerde de inzet. Vervolgens namen de Parijzenaren het initiatief over, en na een kwartier spelen werd de voorsprong gevonden. Marquinhos kopte uit een hoekschop op de paal, waarna Moise Kean op de juiste plek stond om de rebound binnen te werken: 1-0. In het restant van de eerste helft was PSG de bovenliggende partij, maar tot grote kansen leidde het veldoverwicht niet.

Na de rust zette de ploeg van Mauricio Pochettino een tandje bij, waardoor doelman Gautier Larsonneur tot tweemaal toe redding moest brengen op pogingen van Kylian Mbappé. Ook Brest, dat in de tweede helft dapper tegenstand bood, kwam er bij vlagen gevaarlijk uit, maar Franck Honorat en Faivre misten scherpte voor het vijandige doel. Uiteindelijk gingen de bezoekers in de slotfase definitief kopje onder. Invaller Mauro Icardi zorgde met een schot ter hoogte van de penaltystip en na fraai voorbereidend werk van Mbappé voor de 2-0. Pablo Sarabia zette vervolgens de eindstand op het scorebord. Icardi werd de diepte ingestuurd en bediende met een hakbal Sarabia, die met een schot van buiten de zestien de doelman passeerde: 3-0.

Olympique Nimes - Lille OSC 0-1

Voor Lille, waar Sven Botman de gehele wedstrijd speelde, stond de wedstrijd tegen Nimes in het teken van revanche, nadat de ploeg eerder deze week op eigen veld pijnlijk onderuit ging tegen Angers SCO (1-2). Tegen de nummer laatst van de Ligue 1 ging het aanzienlijk beter en werd na een half uur de ban gebroken door Burak Yilmaz. De Turk stond op de goede plek na een rebound en plaatste de bal met de binnenkant van de voet beheerst in de rechterhoek. De spits kreeg na een uur spelen een grote mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar vond doelman Baptiste Reynet op zijn weg. In de slotfase van het duel volgden nog enkele mogelijkheden voor de bezoekers om het duel definitief in het slot te gooien, maar gescoord zou er niet meer worden.