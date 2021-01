FC Utrecht scoort in extremis en speelt vierde thuisduel op rij gelijk

Zaterdag, 9 januari 2021 om 23:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:53

FC Utrecht en FC Groningen hebben zaterdagavond een punt overgehouden aan het onderlinge treffen: 2-2. Het duel leek lang af te stevenen op een overwinning voor de Noordelingen, maar het was Gyrano Kerk die in extremis scoorde. De treffer betekende het vierde gelijkspel op rij in een thuisduel voor Utrecht, dat tiende blijft op de ranglijst. Groningen blijft steken op de zevende plek.

De wedstrijd tegen Groningen was de eerste van René Hake sinds de trainer eind december te horen kreeg dat hij definitief mag aanblijven als trainer van de Domstedelingen. Hake zag zijn ploeg voor de eerste keer gevaarlijk worden via Bart Ramselaar. De middenvelder werd in stelling gebracht door Kerk, maar zag zijn inzet voor het doel van Sergio Padt, die aan het eind van het seizoen naar Ludogorets gaat, naast gaan. Niet veel later moest Padt wederom handelend optreden. Dit keer keer was het Kerk zelf die het doel onder vuur nam. Zijn schot met links kon door de doelman tot hoekschop worden verwerkt.

Aan de andere kant was Groningen met het eerste wapenfeit van de wedstrijd direct trefzeker. Het voorbereidende werk was van Jörgen Strand Larsen, die de bal knap binnenhield bij de achterlijn en de bal via Ahmed El Messaoudi bij Patrick Joosten kreeg. Voor laatstgenoemde was het een koud kunstje om van dichtbij raak te koppen tegen zijn voormalig werkgever: 0-1. De score werd niet veel later verdubbeld voor de ploeg van Buijs. Strand Larsen werd aangespeeld door El Messaoudi, draaide fraai weg op de rand van de zestien en schoot vervolgens hard raak achter Eric Oelschlägel: 0-2.

Utrecht deed nog voor rust iets terug in de persoon van Ramselaar. De kleine dribbelaar profiteerde van balverlies bij El Messaoudi en zag zijn inzet via Groningen-verdediger Ko Itakura bij de tweede paal binnenvallen: 1-2. In de tweede helft toonde Utrecht zich strijdvaardig en noteerde het ook de beste kansen. Django Warmerdam leek voor de gelijkmaker aan te tekenen, nadat de vleugelverdediger een vrije schietkans kreeg voor open doel, maar hij zag zijn schot ternauwernood voor de doellijn worden weggehaald.

Het was aan Padt te danken dat Groningen lang op de been bleef. De doelman had een knappe reflex in huis op een kopbal van Mimoun Mahi en wist ook een kopbal van Sander van de Streek op stijlvolle wijze uit de bovenhoek te plukken. In de blessuretijd was de doelman alsnog geslagen, toen Kerk de bal gelukkig meekreeg en van dichtbij hard raak schoot via de binnenkant van de paal: 2-2. Even werd gedacht dat de aanvaller de bal met de arm meenam, maar daar ging scheidsrechter Jeroen Manschot niet in mee.