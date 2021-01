Donny van de Beek laat zich zien bij zakelijke bekerzege van Man United

Zaterdag, 9 januari 2021 om 22:54 • Jeroen van Poppel

Manchester United heeft zich zaterdagavond bij de laatste 32 overgebleven clubs van de FA Cup gevoegd. Manager Ole Gunnar Solskjaer gunde een basisplaats aan Donny van de Beek, die zich regelmatig liet zien met fraaie passes. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Scott McTominay, die al vroeg raak kopte: 1-0.

Van de Beek speelde op papier als controlerende middenvelder naast McTominay, met Jesse Lingard als nummer tien. Van de Beek had echter ook de vrijheid om de aanval te zoeken, want de voormalig Ajacied dook regelmatig op rond de zestien van Watford. United begon sterk en wist al in de vijfde minuut te scoren. McTominay kopte de bal na een hoekschop van Alex Telles via een stuit knap in de kruising: 1-0.

Donny van de Beek zet Juan Mata vrij voor de keeper met een werkelijk subliem hakballetje? ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 9 januari 2021

Elf minuten later voorkwam doelman Dean Henderson de gelijkmaker via een prachtige redding op de inzet van dichtbij van Adam Masina. De overige grote kansen in de eerste helft kwamen op naam van Manchester United. Eric Bailly mikte in compleet vrije positie naast met het hoofd, terwijl de doorgebroken Mata een hard schot op doelman Daniel Bachmann produceerde. Mata was op schitterende wijze vrijgespeeld door een hakje van Van de Beek.

Een kwartier voor tijd kopte Watford-aanvaller Andre Gray bij de eerste paal net naast. Aan de overzijde mocht invaller Harry Maguire het proberen, maar de verdediger kon zijn kopbal niet drukken. Marcus Rashford brak even later na een uitstekende pass van Van de Beek door, de ingevallen aanvaller produceerde echter een zwak schot dat gepakt werd door Bachmann.