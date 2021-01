AC Milan luistert rentree van Ibrahimovic op met overtuigende zege

Zaterdag, 9 januari 2021 om 22:46 • Jeroen van Poppel

AC Milan heeft zich zaterdagavond overtuigend gerevancheerd voor de midweekse nederlaag tegen Juventus. De manschappen van Stefano Pioli scoorden in een sterke eerst helft twee keer tegen Torino en speelden de wedstrijd na rust uit: 2-0. Extra meevaller voor Milan was de rentree van Zlatan Ibrahimovic, die vijf minuten voor tijd inviel. De Zweedse spits was sinds eind november afwezig door een blessure.

De Milanezen namen vanaf het startsignaal het heft in handen, maar hadden een tijdje nodig om tot kansen te komen. De eerste grote mogelijkheid in de 25ste minuut ging er wel direct in voor de thuisploeg. Milan speelde zich via het midden door de defensie van Torino, die niet kon voorkomen dat Rafael Leão vrij voor doelman Salvatore Sirigu kwam na een passje van Brahim Díaz. De spits van Milan maakte het van dichtbij simpel af: 1-0.

Zeven minuten later kreeg Milan na inmenging van de VAR een penalty. Scheidsrechter Fabio Maresca kwam na het bekijken van de beelden tot de conclusie dat Andrea Belotti een overtreding was begaan op Díaz, die bij het passeren over het been viel van de verdediger. Franck Kessié schoot de strafschop simpel binnen: 2-0. In de slotfase van de eerste helft raakte Ricardo Rodríguez, nu spelend tegen zijn voormalige ploeg Milan, de lat uit een vrije trap. Daarna stuitte Kessié in een een-tegen-een-duel op Sirigu.

Vijf minuten na rust dacht Torino zelf ook een penalty te krijgen, toen Sandro Tonali in de rug liep bij Simone Verdi. Ditmaal besloot arbiter Maresca om die beslissing na het zien van de beelden juist terug te draaien. In het restant van de wedstrijd was er weinig actie meer voor beide doelen. Torino deed onder meer nog een poging via Belotti, die recht op doelman Gianluigi Donnarumma mikte. De goalie redde in de absolute slotfase ook nog op een half afgeketst schot van Jacopo Segre.