AZ loopt direct averij op in drukke januarimaand

Zaterdag, 9 januari 2021 om 21:56 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:00

AZ heeft in het eerste duel na de winterstop dure punten gemorst in de Eredivisie. Op bezoek bij PEC Zwolle keken de Alkmaarders zaterdagavond al vroeg tegen een achterstand aan, die pas halverwege de tweede helft weggepoetst werd. Hoewel de bezoekers via een vrije trap van Teun Koopmeiners nog dicht bij een overwinning kwamen, voorkwam de lat een Alkmaarse zege en bleef het bij een 1-1 gelijkspel.

PEC had in de beginfase duidelijk geen ontzag voor de Alkmaarders, en nog voor het verstrijken van de negende speelminuut leverde het Zwolse initiatief een doelpunt op. Na slordig balverlies op het middenveld van Fredrik Midtsjo belandde de bal razendsnel aan de rechterkant bij Eliano Reijnders, die een goede voorzet in huis had. De inlopende Pelle Clement, die in de spits de voorkeur kreeg boven Reza Ghoochannejhad, dook goed voor Pantelis Hatzidiakos en gleed de 1-0 binnen. AZ had duidelijk grootse moeite met het spel van de Zwollenaren, die na de openingstreffer inzakten en de ruimtes klein hielden.

Los van een speldenprikje van Koopmeiners kwam AZ in de eerste helft nauwelijks in de buurt van het vijandige doel, waardoor de ploeg van Pascal Jansen besloot na de rust een tandje bij te zetten. De eerste grote kans van de wedstrijd werd door AZ vijf minuten na de thee pas gecreëerd: Myron Boadu was dicht bij een treffer, maar hij kwam een teenlengte tekort om een strakke voorzet van Owen Wijndal binnen te tikken. Even later deed ook Tijjani Reijnders een duit in het zakje, toen hij ter hoogte van de penaltystip kon inschieten; Kenneth Paal stond echter in de baan van het schot en keerde de inzet.

Na enkele mislukte pogingen vond AZ halverwege het tweede bedrijf alsnog de gelijkmaker. Na balverlies van Reijnders heroverde Midtsjo het leer op de helft van de tegenstander en besloot van circa 25 meter het doel onder vuur te nemen. Hoewel het schot in de korte hoek houdbaar leek, verkeek Michael Zetterer zich op de stuit: 1-1. Tien minuten voor het eindsignaal kwam Koopmeiners heel dicht bij een treffer. De aanvoerder mocht op circa 25 meter van het doel aanleggen voor een vrije trap, maar zijn schot spatte uiteen op de lat.

Door het zevende gelijkspel van het seizoen blijft AZ de nummer vijf in de Eredivisie, maar FC Groningen kan de Noord-Hollanders later op de avond nog passeren. De achterstand van AZ op koploper Ajax is zes punten. Voor het team van Jansen gaat de Eredivisie woensdag verder met de kraker in Eindhoven tegen PSV. PEC Zwolle speelt op die dag in De Kuip tegen Feyenoord.