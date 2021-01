Sil Swinkels trots op shirt van Liverpool-ster: ‘Mijn eigen shirt ook gehouden'

Zaterdag, 9 januari 2021 om 21:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:37

Sil Swinkels beleefde vrijdagavond tot zijn eigen verrassing zijn debuut voor Aston Villa. De zeventienjarige verdediger profiteerde van de grote corona-uitbraak in de eerste selectie, waardoor zijn club besloot om met een compleet jeugdteam van gemiddeld 18,3 jaar oud aan te treden. Swinkels plaatste na afloop van het met 1-4 verloren duel vol trots een foto op Instagram met het shirt van Xherdan Shaqiri, dat hij als souvenir mee naar huis nam. "En onze eigen debuutshirts hebben we ook allemaal gehouden, dat begrepen die gasten van Liverpool wel", vertelt de ingevallen verdediger aan het Algemeen Dagblad.

Tot voor het duel met Liverpool was Swinkels nog niet eens in de buurt geweest van de spelers van het eerste elftal, maar woensdag kreeg de jeugdselectie plotseling te horen dat niemand na de training naar huis mocht. "Er was een corona-uitbraak bij de selectie en dus moesten wij ook getest worden", vervolgt Swinkels. "Op donderdag bleek dat de meeste spelers van de Onder 18 en Onder 23 gelukkig negatief waren getest. Dat was in eerste instantie gewoon een test voor onze gezondheid, maar in de loop van de dag werd duidelijk dat wij wel eens tegen Liverpool konden gaan spelen met een piepjong team."

Swinkels werd een kwartier voor tijd in het veld gebracht voor Callum Miles Rowe, die tevens zijn huisgenoot is. Dat leidde tot veel vreugde in zijn geboorteplaats Sint-Oedenrode. "Mijn familie zat gisteravond stuiterend voor de tv. Ja, dit pakken ze de familie Swinkels niet meer af." Ook voor het Engelse gastgezin waar Swinkels na afloop van het duel werd afgezet door een spelersbusje, werd het een wedstrijd om nooit meer te vergeten. De gastouders zijn fanatieke fans van Aston Villa en de voormalig verdediger van Vitesse zat na de wedstrijd nog lang aan tafel om de ervaringen te delen. “Of ik nog een beetje geslapen heb? Heel laat pas. Ik zat vol adrenaline en heb nog altijd honderden berichten die ik moet beantwoorden. Mijn vrienden uit Sint-Oedenrode zitten nog op school en zien Sil nu opeens tegen Liverpool spelen. Voor hen denk ik net zo onwerkelijk als voor mij."

“Een onvergetelijke avond. Alle zestien spelers maakten hun debuut, dus het was mooi dat we onze emoties konden delen”, zo gaf Swinkels te kennen na afloop van het duel. Het was helemaal speciaal gezien het feit dat hij half december in interview met het Brabants Dagblad aangaf alleen maar te kunnen dromen van het eerste elftal: "Als ik ooit op Villa Park mag spelen, dan heb ik het toch wel heel ver geschopt."

De mogelijkheid bestaat zelfs dat de jeugdspeler binnenkort nogmaals in actie komt. Woensdag staat namelijk al het treffen met Tottenham Hotspur op de agenda in de Premier League, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het volledige eerste elftal dan al mag aantreden. “Voor ons zou dat prachtig zijn, maar Villa staat nu achtste en doet serieus mee om Europees voetbal. Natuurlijk spelen ze liever met mannen als Jack Grealish en Anwar El Ghazi”, blikt Swinkels vooruit.