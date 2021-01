Ronald Koeman is het zat: ‘Ik heb helemaal niets tegen hem’

Zaterdag, 9 januari 2021 om 21:18 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:09

Barcelona was zaterdagavond met 0-4 te sterk voor Granada. Het team van Ronald Koeman verkeert de laatste weken in goede vorm: sinds de 1-0 nederlaag in en tegen Cádiz verzamelden de Catalanen zeventien punten uit zeven duels en overnacht men op een derde plaats in LaLiga. Koeman had er dan ook moeite mee dat één van de vragen wederom over Riqui Puig ging.

Het verhaal is bekend: Puig wilde in de voorbije transferperiode niet bij Barcelona vertrekken, ondanks het advies van Koeman om elders op huurbasis aan meer speeltijd toe te komen. De middenvelder komt sindsdien amper in de plannen van de Nederlander voor en tussendoor deed het gerucht de ronde dat de jongeling informatie lekte naar de media en Koeman daar woedend over zou zijn geweest. Sindsdien krijgt de trainer van Barcelona vrijwel elke week vragen over waarom hij Puig niet liet spelen, of niet selecteerde of wat zijn oordeel was over het spel van het talent als hij binnen de lijnen kwam.

Puig kwam zaterdag zeventien minuten voor tijd in het veld als vervanger van Ousmane Dembélé. Koeman is het gevraag over het Spaanse talent beu, zo maakte hij zaterdag duidelijk. “Het lijkt wel alsof ik iets tegen Riqui heb en dat is helemaal niet zo. Ik had het laatst over jonge voetballers die speelminuten nodig hebben en waarvoor het wellicht beter is als zij vertrekken. Maar ik had het niet alleen over Riqui. Konrad de La Fuente, Firpo Junior, Matheus… Die hebben ook geen minuten. Ik heb het niet altijd over Riqui.”

“Maar jullie pikken er altijd één naam uit. Dat is niet goed voor mij en dat is niet goed voor Riqui. Ik wil het beste voor alle voetballers. Ik praat met alle voetballers. Als ik iets over Riqui denk, dan bespreek ik dat. Ik heb geen probleem met Riqui. Wat ik hem aanraad? Dat hangt altijd van de speler zelf af. Maar ik praat nu in het algemeen, niet over Riqui.” De huidige overeenkomst van de 21-jarige Puig loopt komende zomer af, maar Barcelona zal spoedig bekendmaken dat men een eenzijdige optie voor twee seizoenen heeft gelicht.