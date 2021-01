Arsenal door het oog van de naald met bekerzege in verlenging

Zaterdag, 9 januari 2021 om 21:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:07

Arsenal is er zaterdagavond in geslaagd om de volgende ronde van de FA Cup te bereiken. De ploeg van manager Mikel Arteta had tegen Newcastle United een verlenging nodig om de derde ronde van het bekertoernooi te overleven: 2-0. De jonge Emile Smith Rowe en Pierre-Emerick Aubameyang voorkwamen in de tweede helft van de extra tijd een uitglijder van de Londenaren.

Arsenal, dat Gabriel Martinelli in de warming-up zag uitvallen, liet halverwege de eerste helft voor het eerst van zich horen voor het vijandelijke doel. Aubameyang produceerde zonder op te kijken een halve volley richting het doel van Martin Dúbravka, maar zag de Slowaakse sluitpost eenvoudig redden. Amper een minuut later kreeg ook Willian een mogelijkheid om de score te openen, maar de Braziliaan schoot rakelings over.

Newcastle zette daar in de eerste helft bijzonder weinig tegenover en had de handen vol aan het op orde houden van de defensieve organisatie. In de tweede helft kwamen de bezoekers beter voor de dag en werd de ploeg van manager Steve Bruce tot tweemaal toe gevaarlijk via Andy Carroll, die beide pogingen met het hoofd niet tot doelpunt gepromoveerd zag worden. Diezelfde Carroll liet niet veel later oog in oog met Bernd Leno nogmaals na om zijn ploeg op voorsprong te zetten. De spits kreeg een schot per toeval voor de voeten, maar schoof de bal tot ieders verbazing langs verkeerde kant van de paal.

Arsenal zette daar een kopbal van Joe Willock tegenover. De middenvelder timede goed, maar zag zijn inzet op fraaie wijze worden gepakt door Dúbravka. In de blessuretijd van de wedstrijd leek Carroll de bekerzege alsnog veilig te stellen voor de gastheren, toen de spits wederom een vrije schietkans kreeg. Leno zag de bal echter tegen zijn voeten geschoten worden en voorkwam met een uiterste krachtsinspanning dat de voormalig spits van Liverpool kon scoren. Het duel stevende af op een verlening en dat leek te gebeuren zonder Smith Rowe. De middenvelder kreeg rood na een overtreding op Sean Longstaff, maar zag de beslissing op advies van de VAR worden omgezet naar een gele kaart.

In de verlenging waren de beste kansen voor Arsenal, dat via de ingevallen Granit Xhaka een volley onder de lat weggetikt zag worden door Dúbravka. In de tweede helft werd het lange wachten beloond. Smith Rowe werd met het hoofd bediend door Alexandre Lacazette, nam de bal mee op de borst en schoot vervolgens vanaf de rand van de zestien overtuigend raak via de binnenkant van de paal. Het duel werd drie minuten voor tijd in het slot gegooid door Aubameyang, die op aangeven van Kieran Tierney de bal voor het intikken had: 2-0.