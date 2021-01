FC Emmen weet wat het te wachten staat na fiks verlies tegen FC Twente

Zaterdag, 9 januari 2021 om 20:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:44

FC Twente heeft zaterdagavond op overtuigende wijze afgerekend met FC Emmen. Hoewel de thuisploeg op De Oude Meerdijk na een 0-3 ruststand nog even terug in de wedstrijd leek te komen, was de ploeg van Ron Jans uiteindelijk geen moment in gevaar: 1-4. Een nieuwe en pijnlijke dreun voor de hekkensluiter, die in het huidige seizoen nog geen enkele zege wist te boeken. De Tukkers bezetten dankzij de overwinning met 27 punten voorlopig de zesde plek op de ranglijst.

FC Twente begon opvallend genoeg zonder Danilo Pereira in de basis aan de ontmoeting met FC Emmen. De Braziliaan trainde sinds het winterse bezoek aan zijn vaderland pas twee keer mee na zijn quarantaine, waardoor het trainer Ron Jans, mede vanwege de overvolle speelkalender, beter leek om de spits extra rust te gunnen. De keuze om de clubtopscorer op de bank te laten had geen sportieve consequenties, want na een kwartier spelen kwamen de Tukkers al op voorsprong. Jayden Oosterwolde had een geweldige actie in huis en omspeelde twee verdedigers, waarna hij een voorzet op maat afleverde bij Václav Cerny. De Tsjech kon eenvoudig de 0-1 binnentikken.

Emmen kwam via Glenn Bijl en Keziah Veendorp tot tweemaal toe dicht bij de gelijkmaker, maar het was Twente dat de tweede treffer van de avond maakte. Queensy Menig had vanaf circa 25 meter een prachtige uithaal in huis, waarmee hij via de onderkant van de lat doelman Dennis Telgenkamp verschalkte: 0-2. Op slag van rust liepen de bezoekers zelfs nog verder weg; ditmaal was het Jesse Bosch die het eindstation was van een mooie aanval. Wederom had de opgekomen Oosterwolde een fraaie voorzet in huis, waardoor het voor Bosch een koud kunstje om te scoren: 0-3.

Dick Lukkien hield ondanks de forse achterstand vast aan zijn strijdplan en voerde geen wissels door in de rust. Die keuze leek zijn vruchten af te werpen toen Miguel Araújo, na onhandig uitkomen van Joël Drommel, een kwartier na de thee zijn ploeg terug in de wedstrijd kopte. Vier minuten na de 1-3 zagen de Drentenaren hun hoop op een goede afloop echter definitief vervliegen. Cerny soleerde op fraaie wijze het zestienmetergebied binnen en schoof de bal vervolgens met rechts binnen: 1-4. De inmiddels ingevallen Danilo kwam nog dicht bij een treffer, maar Telgenkamp tikte de inzet knap uit de hoek.

FC Emmen is de tiende ploeg ooit die geen van de eerste vijftien Eredivisie-duels van een seizoen wist te winnen. Van de negen voorgangers wist alleen Fortuna Sittard in 1991/92 degradatie in dat seizoen af te wenden. Voor FC Twente is het voor het eerst sinds 2009 dat men vier opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden buitenshuis heeft gewonnen; destijds wonnen de Tukkers vijf uitduels op rij.