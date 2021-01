Fenomenale Haaland leidt Dortmund in topper langs RB Leipzig

Zaterdag, 9 januari 2021 om 20:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:29

Borussia Dortmund heeft ook de tweede wedstrijd in het nieuwe jaar in winst omgezet. De ploeg van trainer Edin Terzic was in de topper tegen RB Leipzig met 1-3 te sterk door een doelpunt van Jadon Sancho en twee treffers van Erling Braut Haaland. Door de overwinning profiteert Dortmund optimaal van het puntenverlies van de concurrenten. Bayern München ging vrijdagavond onderuit bij Borussia Mönchengladbach (3-2) en ook Bayer Leverkusen wist zaterdag niet te winnen. De ploeg van trainer Peter Bosz bleef tegen Werder Bremen steken op 1-1. Dortmund blijft wel op de vierde plek in de Bundesliga

Leipzig, waar Justin Kluivert nog ontbrak vanwege een kuitblessure, heeft het traditioneel lastig met Dortmund en wist in de laatste vijf duels niet tot een overwinning te komen. De laatste zege van de ploeg uit Leipzig dateerde uit 2017, toen de ploeg twee doelpunten van Pierre-Emerick Aubameyang ongedaan maakte: 2-3. Zaterdagavond waren de doelpunten een stuk spaarzamer en kwam het duel stroef op gang. Leipzich had het veldoverwicht en combineerde in het eerste kwart van de wedstrijd richting het doel van Roman Bürki, maar tot grote kansen leidde dit niet.

?? 2020 kon hem niet stoppen, 2021 kan hem ook niet stoppen: @erlinghaaland. De Noor is het begin- en eindstation van een geweldige aanval! ?? ESPN 4 #?? #rblbvb pic.twitter.com/xvJUBWGF55 — ESPN NL (@ESPNnl) January 9, 2021

Het eerste moment van opwinding kwam van de voet van Dani Olmo. De Spaanse middenvelder probeerde het van afstand, maar zag zijn inzet op het dan van het doel belanden. De beste kans van de eerste helft werd op slag van rust genoteerd door Marco Reus. De Duitser kreeg de bal op in kansrijke positie op een presenteerblaadje aangespeeld, maar liet andermaal zien geen kopspecialist te zijn. De middenvelder zag zijn kopbal over het doel van Péter Gulácsi gaan.

Tien minuten na rust brak Sancho de ban namens Dortmund, toen de aanvaller het eindstation was van een zeer fraaie aanval. Haaland brak door aan de rechterkant, bediende Reus en zag de aanvoerder de bal met een subliem hakje bij Sancho bezorgen. Voor de Engelsman was het vervolgens een koud kunstje om in de korte hoek voor de 0-1 aan te tekenen. Twintig minuten voor tijd verdubbelde Haaland de score na wederom een schitterende Dortmund-aanval. Die werd opgezet door de Noor zelf, die vanaf de middellijn aan een solo begon en meerdere Leipzig-verdedigers het bos in stuurde. Het was Guerreiro die de bal vanaf de linkerkant subtiel bij de tweede paal legde en zijn voorzet ingekopt zag worden door Haaland: 0-2.

De kers op de taart werd ook verzorgd door Haaland, die Dortmund in de slotfase met zijn tweede van de avond op 0-3 zette. De aanvaller kreeg de bal op aangeven van Reus en liet Gulacsi voor de derde keer kansloos. Daarmee was het nog niet gedaan, want enkele minuten later zorgde Alexander Sörloth met de 1-3 voor de laatste treffer van het duel. De spits kopte raak uit een hoge voorzet vanaf de linkerkant van Angeliño. Dortmund stijgt door de overwinning naar de vierde plek, Leipzig blijft tweede.