Griezmann en Messi schitteren voor Barcelona in Los Cármenes

Zaterdag, 9 januari 2021 om 20:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:30

Barcelona overnacht op een derde plaats in LaLiga. Het team van Ronald Koeman was zaterdagavond met 0-4 te sterk voor Granada, dankzij twee doelpunten van zowel Antoine Griezmann als Lionel Messi. De Fransman gaf ook nog de assist bij de 0-2 in Los Cármenes. Door de zege komt Barcelona op 34 punten uit 18 duels. Real Madrid en Atlético Madrid hebben twee en vier punten meer en ook respectievelijk één en drie duels minder in de benen. Barcelona heeft sinds de 1-0 nederlaag in Cádiz op 5 december liefst zeventien punten uit zeven duels behaald.

Het duel was wellicht heel anders gelopen als Marc-André ter Stegen in de tweede minuut niet subliem had gereageerd op een krachtige inzet van Antonio Puertas. Barcelona trok het duel in het restant van de eerste helft al definitief naar zich toe, al ging aan twee van de drie doelpunten in de optiek van Granada een enigszins discutabel moment vooraf. Na twaalf minuten spelen wilde Sergio Busquets de bal bij Messi bezorgen, maar de pass werd van richting veranderd en Griezmann profiteerde. De grensrechter vlagde voor buitenspel, de spelers van Granada protesteerden, maar de scheidsrechter corrigeerde zijn assistent omdat het Roberto Soldado was geweest die de bal van richting had veranderd.

Voorafgaand aan de 0-2 maakte Ricardo de Burgos Bengoetxea zich ook niet geliefd bij de spelers van Granada. De dienstdoende arbiter zag niets in een handsbal van Busquets, waarna Barcelona uitbrak via Griezmann. De Fransman gaf de bal op het juiste moment aan Messi, die het leer fraai in de linkerhoek achter Rui Silva schoot. Enkele minuten voor de pauze zette de vedette de 0-3 op het scorebord. Na een overtreding op de rand van het strafschopgebied mikte Messi de bal laag in de linkerhoek.

Granada begon met drie veranderingen aan de tweede helft, maar dat sorteerde geen effect. Barcelona kon rustig leunen op de riante voorsprong en was door onder meer een schot van Frenkie de Jong na een goede actie dicht bij een vierde doelpunt. De thuisploeg was alleen gevaarlijk toen Darwin Machis sneller dan Sergiño Dest reageerde op een voorzet en hij de bal over het doel van Ter Stegen werkte. Na ruim een uur spelen viel alsnog de 0-4: Griezmann nam een pass van Ousmane Dembélé met links aan en schoot direct met rechts binnen.

Dat was voor Koeman het teken om Messi en De Jong naar de kant te halen en Martin Braithwaite en Miralem Pjanic in het veld te brengen. Daarna kwamen ook nog Trincão, Riqui Puig en Firpo Junior binnen de lijnen. Meer doelpunten vielen er niet, maar Granada maakte het duel wel met tien man af. Jesús Vallejo kreeg een rode kaart toen hij Braithwaite vlak voor het strafschopgebied ten val bracht.