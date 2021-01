‘Eredivisionist hoopt Brobbey met contractvoorstel weg te kapen bij Ajax’

Zaterdag, 9 januari 2021 om 19:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:44

Brian Brobbey is in contractonderhandeling met FC Utrecht, zo meldt de fansite UtrechtFans, die eerder de primeur bracht over de komst van Eljero Elia naar de Domstad. De achttienjarige Brobbey beschikt bij Ajax over een aflopend contract en is daardoor in de zomer transfervrij in te lijven.

FC Utrecht denkt in eerste instantie dan ook aan een zomerse overgang van Brobbey. De Domstedelingen sluiten volgens UtrechtFans ook een transfer in januari niet uit: dat de enige mogelijkheid voor Ajax om nog een transfersom over te houden aan zijn jeugdproduct. Brobbey is momenteel uitgeschakeld door een hoofdblessure en zou dus niet direct inzetbaar zijn voor Utrecht.

Ajax deed Brobbey en diens zaakwaarnemer Mino Raiola meerdere voorstellen in de hoop de centrumspits ervan te overtuigen zijn aflopende verbintenis te verlengen. Vooralsnog werd echter geen akkoord bereikt, zo vertelde trainer Erik ten Hag vrijdag nog op de persconferentie. "Hij moet de keuze maken, het is aan hem. Hij heeft nu ook het recht om met andere clubs te praten", aldus de oefenmeester.

Voor Brobbey lijkt er minder perspectief op speelminuten bij Ajax, nadat de Amsterdammers deze week Sébastien Haller van West Ham United aantrokken voor de spitspositie. Toch sprak directeur voetbalzaken Marc Overmars de hoop uit om Brobbey te behouden. "We zijn al heel lang bezig om zijn contract te verlengen", aldus Overmars. "Dat willen wij nog steeds heel graag, maar tot op heden is het nog niet gelukt. Hij heeft een aflopend contract en mag nu met andere clubs praten, dat is zijn goed recht." Overmars voegde daaraan toe dat Ajax niet te lang kan wachten op de definitieve beslissing van Brobbey aangaande zijn toekomst.

Eind oktober gaf Brobbey nog aan van plan te zijn om zijn aflopende contract bij Ajax te verlengen. "Het gaat goed met de onderhandelingen", zei de jonge aanvaller tegenover het huidige ESPN na afloop van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-2). Daarin maakte Brobbey zijn debuut en scoorde hij ook direct. "Ik wil natuurlijk bij Ajax blijven, dus het komt allemaal goed. Ik ben dichtbij een handtekening, dit had ik daarvoor niet nodig."