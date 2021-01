Danilo op de bank bij FC Twente na familiebezoek in Brazilië

Zaterdag, 9 januari 2021 om 19:11 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:15

FC Twente startte zaterdagavond zonder Eredivisie-topscorer Danilo aan het uitduel met FC Emmen. De technische staf wil vanwege de fysieke gesteldheid van de aanvaller geen risico nemen. De Braziliaan was voor een familiebezoek namelijk in zijn vaderland, testte zowel in Brazilië als in Nederland meerdere keren negatief op corona, maar ging desondanks in quarantaine. Danilo kon zodoende pas afgelopen donderdag de training hervatten.

Opvallend is dat voetballers als Marcos Senesi, Lisandro Martinez en Luis Sinisterra bij Ajax en Feyenoord na de verplichte testen niet in quarantaine gingen. Dat gold ook voor winteraanwinst Lucas Pratto. “Ik kan niet oordelen over andere clubs. Het enige wat wij doen is het volgen van de regels van het RIVM”, benadrukte Ron Jans voorafgaand aan het duel in Emmen. “Gezien het zware programma dat ons de komende weken te wachten staat, vinden we het verstandiger om vanavond niet met hem te beginnen.”

Jans vond het een weloverwogen besluit om Danilo de kerstdagen bij zijn familie door te laten brengen, met alle mogelijke risico’s en gevolgen vandien. “Die jongen heeft bijna een jaar zijn familie niet gezien. Op deze manier bereik je voor de lange termijn veel meer. Als je die jongens verplicht hier vasthoudt, zijn ze enorm teleurgesteld. We hebben hele goede afspraken met hem gemaakt en die is hij allemaal nagekomen.”

De officiële regelgeving van de RIVM voor profvoetballers biedt ruimte voor uitzonderingen, zoals het bezoeken van ‘een geliefde, echtgenoot, kind of ouder’. Op foto's op sociale media was te zien hoe Senesi en Martínez met veel meer personen waren. Geen enkele voetballer ging in quarantaine. Heracles-trainer Frank Wormuth bracht oud en nieuw daarentegen in zijn eentje door op een vakantiepark om lang genoeg in quarantaine te kunnen na zijn bezoek aan Freiburg tijdens de feestdagen.

Clubarts Casper van Eijck van Feyenoord legde uit dat een negatieve test de reden was dat de voetballers niet in thuisquarantaine hoefden, al wees de KNVB op wat op 11 december met de clubs was besproken: tien dagen in quarantaine na een reis naar een oranje gebied.