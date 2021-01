Penalty van Ryan Babel wekt verbazing in 6-0 zege van Galatasaray

Zaterdag, 9 januari 2021 om 19:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:12

Galatasaray heeft zich zaterdagavond goed hersteld van de 4-3 nederlaag tegen Konyaspor van afgelopen week. Het team van Fatih Terim won met liefst 6-0 van Genclerbirligi en dat betekende de grootste zege in 2,5 jaar tijd, sinds een identieke overwinning op Alanyaspor op 28 augustus 2018. Younes Belhanda completeerde in iets meer dan een kwartier spelen een hattrick, terwijl ook Ryan Babel een doelpunt meepikte. Door de zege komt Galatasaray op één punt van stadsgenoot Besiktas, dat zondag in actie komt bij Hatayspor.

Nog geen halve minuut stond er op de klok toen Galatasaray al op voorsprong kwam. Mbaye Diagne kreeg de bal in de linkerkant van het strafschopgebied van Emre Tasdemir en schoot het leer laag in de rechterhoek achter Ubeyd Adiyaman: 1-0. In het laatste kwartier van de eerste helft was het tijd voor de show van Belhanda. De technicus ontving de bal van Arda Turan en schoot het leer in de dertigste minuut laag in de linkerhoek: 2-0.

Genclerbirligi schoot in de eerste helft niet één keer tussen de palen en deed de 3-0 ook nog eens cadeau. Adiyaman schoof de bal pardoes in de voeten van Belhanda, die de bal keurig in de linkerhoek mikte. In de extra tijd van de eerste helft completeerde de Marokkaan zijn hattrick voor Cim Bom. De bezoekers verdedigden de bal niet goed uit na een counter, waarna Belhanda kunstig van dichtbij de 4-0 maakte.

Een échte monsteroverwinning na rust bleef uit: Galatasaray liep twintig minuten na de pauze uit naar de 5-0. Na een voorzet van Emre Akbaba vanaf de linkerkant pikte ook Ogulcan Caglayan een doelpunt mee. De doelpuntenmaker werd een minuut later vervangen door Babel, die niet veel later voor de 6-0 tekende.

Ryan Babel komt met een imitatie van Neymar. ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 9 januari 2021

Na een botsing tussen een andere invaller, Muhammed Kerem Akturkoglu, en Adiyaman ging de bal op de stip. Babel nam de tijd voor zijn aanloop, een seconde of vijf met kleine pasjes, en schoot vervolgens de bal in de linkerhoek. De ‘Neymar-achtige’ aanloop van de Nederlander zorgde voor verbazing onder sociale media-gebruikers in Turkije. Het was voor Babel zijn eerste doelpunt sinds 31 oktober tegen Ankaragücü (1-0). Door blessureleed stond de Oranje-international bijna twee maanden aan de kant en kon hij tegen Konyaspor pas zijn eerste minuten in lange tijd maken.