ADO Den Haag weet na tien keer puntverlies eindelijk weer te winnen

Zaterdag, 9 januari 2021 om 18:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:11

ADO Den Haag heeft zaterdagavond drie belangrijke punten gepakt in de Eredivisie. Op bezoek bij RKC Waalwijk was de ploeg van Ruud Brood dankzij een doelpunt van Boy Kemper met 0-1 te sterk. Het was voor de Hagenaren de eerste competitiezege sinds een 1-2 overwinning op VVV-Venlo op 3 oktober, waardoor de club voorlopig met tien punten de vijftiende plek op de ranglijst bezet. Voor RKC, dat met twee punten meer veertiende staat, komt de gevarenzone steeds dichterbij.

ADO, dat met aanwinsten Marko Vejinovic en Daryl Janmaat aan de aftrap stond, begon opportunistisch aan de ontmoeting in Waalwijk. Nadat Kostas Lamprou in de elfde minuut een inzet van Michiel Kramer nog goed uit de benedenhoek doek, moest de doelman van RKC na ruim een kwartier spelen alsnog capituleren. John Goossens vond op de rand van het zestienmetergebied Kemper, die uit de draai een schot met buitenkant rechts op het vijandige doel afvuurde. Hoewel zijn inzet niet onhoudbaar leek, vond de verdediger via de vingertoppen van Lamprou het net: 0-1.

Halverwege het eerste bedrijf hoopte RKC een strafschop te krijgen na een handsbal van Janmaat, maar Serdar Gözübüyük wuifde het appel voor hands gedecideerd weg. Vijf minuten voor het rustsignaal kregen de Hagenaren een grote kans om de voorsprong te verdubbelen. Kramer, die de ruimte kreeg om uit een vrije trap van Goossens binnen te koppen, slaagde er echter niet in Lamprou te verschalken. Ook Ayman Azhil kreeg namens de thuisploeg nog een goede mogelijkheid, maar de middenvelder schoot van binnen de zestien rakelings naast de linkerpaal.

In het tweede bedrijf waren de Brabanders vastbesloten het tij te keren. De ploeg van trainer Fred Grim nam het initiatief over van ADO, maar in de afronding schoot men tekort. Zo konden Richard van der Venne en Sylla Sow vrij uithalen vanaf de rand van het strafschopgebied, maar zij kregen het leer niet tussen de palen. Halverwege de tweede helft werd RKC opnieuw gevaarlijk via een harde, lage voorzet van Saïd Bakari; zowel Van der Venne als Finn Stokkers verzuimde de bal echter van dichtbij binnen te tikken.

In verband met de vele blessurebehandelingen werden er maar liefst negen minuten aan de reguliere speeltijd toegevoegd, maar het was voor de Waalwijkers niet voldoende om nog tot de gelijkmaker te komen. Zodoende pakte ADO na een reeks van vier remises en zes nederlagen eindelijk weer drie punten. RKC heeft voor het eerst in de historie drie opeenvolgende Eredivisie-duels met de Hagenaars verloren.