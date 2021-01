PSV mag hopen op ‘behoorlijke vergoeding’ na Championship-transfer

Zaterdag, 9 januari 2021 om 18:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:52

Jordy de Wijs heeft een nieuwe club gevonden. De verdediger maakt de overstap van Hull City naar Queens Park Rangers en keert daarmee terug in de Championship. QPR neemt de Nederlander op huurbasis over en heeft een optie tot koop bedongen bij de contractonderhandelingen. Mocht De Wijs na een half jaar definitief worden overgenomen door de Londense club, dan kan PSV volgens het Eindhovens Dagblad 'een behoorlijke vergoeding' tegemoet zien.

De Wijs genoot zijn jeugdopleiding bij RKC Waalwijk en PSV en dat maakt dat de Eindhovense club bij een eventuele transfer komende zomer recht heeft op een opleidingsvergoeding. De robuuste verdediger werd door Philip Cocu in 2015 bij de A-selectie van PSV gehaald, maar wist bij de huidige nummer twee van de Eredivisie niet door te breken als vaste waarde. Daarop besloot de Brabander, na een tussenperiode bij Excelsior, in de zomer van 2018 te vertrekken naar Hull City, waar hij een driejarig contract tekende.

Bij Hull City was De Wijs sinds zijn komst verzekerd van een basisplek. De 26-jarige verdediger werd gezien als een dragende kracht en kwam afgelopen seizoen tot 35 optredens. De Wijs kon niet voorkomen dat hij met Hull City degradeerde naar de League One, het derde niveau van Engeland. Daar draait de ploeg mee om de bovenste plekken en staat het momenteel tweede, terwijl QPR het in de Championship een stuk lastiger heeft met een twintigste plek.