Opvolger van Sébastien Haller speelt voor Arsenal

(The Sun)

Rodrigo De Paul wordt gevolgd door Internazionale, maar kan ook kiezen voor een transfer naar Engeland. Zowel Leeds United als Liverpool ziet het zitten om de middenvelder van Udinese naar de Premier League te halen. (The Sun)

De aanvaller hoeft bij Arsenal niet op veel speeltijd te rekenen, waar hij in de pikorde achter Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette staat.

