Bosz en Bayer lijken de weg kwijt; Becker en Weghorst komen tot scoren

Zaterdag, 9 januari 2021 om 17:25 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:31

Bayer Leverkusen heeft zaterdag, na twee nederlagen op rij, opnieuw niet kunnen winnen. Het team van Peter Bosz kwam in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen Werder Bremen: 1-1. Bayer laat zodoende na om optimaal te profiteren van de verrassende nederlaag van Bayern München bij Borussia Mönchengladbach. 1. FC Union Berlin, de nieuwe nummer vier van de Bundesliga, en VfL Wolfsburg hielden elkaar tegelijkertijd op gelijke hoogte, mede dankzij doelpunten van Sheraldo Becker en Wout Weghorst.

Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1-1

Na een eerste helft zonder hoogtepunten gingen de teams van Bosz en Florian Kohfeldt doelpuntloos richting de kleedkamers. Werder, met Tahith Chong aan het startsignaal, stond zeer diep en verdedigde naar behoren en daar had Bayer, met Daley Sinkgraven in de basis, het zichtbaar moeilijk mee. Bosz zag hoe zijn team het moeilijk had om kansen te creëren. Bij de bezoekers was het defensief in orde, maar de weg richting het doel van Lukas Hradecky werd niet gevonden.

De wedstrijd werd door een standaardsituatie al vroeg in de tweede helft uit balans gebracht. Ludwig Augustinsson verzond de bal uit een vrije trap richting het doelgebied, waar Bayer niet goed verdedigde en Omer Toprak vanaf enkele meters raak kon koppen: 0-1. Bosz voerde enkele veranderingen door en zag hoe zijn team meer druk zette, maar echt grote kansen bleven uit. Twintig minuten verscheen toch de 1-1 van Patrik Schick op het scorebord, nadat de VAR concludeerde dat Lucas Alario in de aanloop naar het doelpunt géén hands had gemaakt. Dat was ook het laatste wapenfeit.

1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg 2-2

Na twee minuten had Sheraldo Becker een dot van een kans om de thuisploeg al vroeg op voorsprong te brengen, maar hij schoot de bal vanaf een meter of vijftien een meter naast het doel. Wolfsburg, met Wout Weghorst in de basis, sloeg in de tiende minuut toe. Na een corner van Maximilian Arnold kopte Renato Steffen de bal in de linkerhoek: 0-1. Union Berlin werd vervolgens sterker en de gelijkmaker na 29 minuten was dan ook verdiend. Marcus Ingvartsen veroverde de bal op de helft van Wolfsburg en zag Becker niet over het hoofd. De Nederlander schoot het leer fraai in de rechterbovenhoek: 1-1.

Vier minuten na rust kwam het team van Fischer op 2-1 en ook nog eens tegen tien man van Wolfsburg. De doorgebroken Taiwo Awoniyi werd vastgehouden door Arnold, die een rode kaart kreeg en vervolgens vanaf de zijlijn zag hoe Robert Andrich de bal uit een door de VAR toegekende vrije trap achter Koen Casteels mikte. De VAR had ook een aandeel in de 2-2. Na een nader bestudeerde handsbal van Ingvartsen ging de bal op de stip en Weghorst schoot de eindstand achter doelman Andreas Luthe.

SC Freiburg - 1. FC Köln 5-0

Direct vanaf de aftrap was het SC Freiburg dat het initiatief nam en die aanvalslust leverde na achttien speelminuten het eerste doelpunt van de wedstrijd op. Ermedin Demirovic kreeg vanuit het middenveld een hoge bal aangespeeld op de rand van het strafschopgebied. Hij profiteerde maximaal van de mistastende doelman Timo Horn en kopte de 1-0 binnen. Nog voor het verstrijken van de eerste helft kon Freiburg de marge verdubbelen. Opnieuw zag het er achterin niet goed uit bij FC Köln, want na slordig balverlies van Salih Özcan kon Nicolas Höfler overnemen en oog in oog met Horn koelbloedig afronden: 2-0.

Een kwartier na rust viel het doek definitief voor de bezoekers door toedoen van Roland Sallai, die een teruglegbal van Demirovic eenvoudig binnentikte: 3-0. In het restant van de wedstrijd liep de thuisploeg nog verder weg. Philipp Lienhart zorgde na een nieuwe assist van Demirovic met een kopbal van dichtbij voor de 4-0; Lucas Höler zette met de binnenkant van zijn voet de eindstand op het scorebord na een teruglegbal van Christian Günter: 5-0. Guus Til zat de hele wedstrijd op de bank bij Freiburg.

1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 0-2

Het bezoek, dat het eerste kwart van de wedstrijd de overhand op het veld had, vond in de 25e minuut de openingstreffer. Amin Younes had een gevaarlijke dieptepass in huis richting André Silva, maar de Portugees werd, nog voor hij de bal kon aannemen, onderuit getrokken in het zestienmetergebied door Moussa Niakhaté. Eintracht kreeg een penalty toegekend en het was Silva zelf die de buitenkans overtuigend benutte: 0-1.

Halverwege de tweede helft gaf Bastian Dankert ook Mainz een strafschop na een ogenschijnlijke overtreding van Djibril Sow, maar arbiter draaide zijn beslissing terug na het bekijken van de videobeelden. Ruim een kwartier voor het eindsignaal veroorzaakte Niakhaté opnieuw een penalty vanwege vasthouden in de zestien; clubtopscorer Silva mocht wederom achter de bal gaan staan en zorgde vanaf elf meter voor de 0-2. Mainz, dat met Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius aan de aftrap stond, kon niets meer terugdoen.