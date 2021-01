Schalke wint na 30 duels eindelijk en zet direct Amerikaans record in Bundesliga

Zaterdag, 9 januari 2021 om 17:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:50

Schalke 04 heeft zaterdag na 30 competitiewedstrijden zonder zege eindelijk een overwinning geboekt in de Bundesliga. De ploeg van Christian Gross rekende mede dankzij een hattrick van Matthew Hoppe overtuigend af met TSG Hoffenheim: 4-0. Daarmee werd de negentienjarige spits, die nog nooit gescoord had op het hoogste niveau, de eerste speler uit de Verenigde Staten met een hattrick in de Bundesliga. Schalke klimt door de zege van de laatste naar de zeventiende plek, met één punt meer dan 1. FSV Mainz.

De club uit Gelsenkirchen was al het hele kalenderjaar bezig aan een dramatische reeks. De laatste keer dat Schalke voor deze wedstrijd een competitiewedstrijd had gewonnen, was op 17 januari tegen Borussia Mönchengladbach (2-0). Als die Königsblauen zaterdag niet hadden gewonnen, dan had de club een stokoud negatief record van Tasmania Berlin geëvenaard. De club uit de Duitse hoofdstad wist in het seizoen 1965-1966 31 keer op rij niet te winnen.

Na een sterk eerste kwartier van de thuisploeg nam Hoffenheim, met Melayro Bogarde in de basis, het initiatief over. Andrej Kramaric stuitte bij een enorme kans vanaf vijf meter op doelman Ralf Fährmann, terwijl Ishak Belfodil zijn poging van enkele meters gekraakt zag worden. Op slag van rust sloeg Schalke op de counter toe. Amine Harit verstuurde een steekbal op Hoppe, die met een hoge lob over doelman Oliver Baumann scoorde: 1-0.

Schalke kwam in de tweede helft sterk voor de dag en verdubbelde twaalf minuten na rust zijn voorsprong. Opnieuw werd Hoppe vrij voor Baumann gezet door een steekpass van Harit. Ditmaal omspeelde Hoppe de keeper en schoof hij de bal in een leeg doel: 2-0. De spits van Schalke werd de held van de middag, door zeven minuten later zijn hattrick te voltooien. Ook ditmaal liep Hoppe slim weg bij de defensie van Hoffenheim en ontving hij een steekpass van Harit, die hij met een puntertje ineens verlengde: 3-0. Het werd dankzij een geplaatst schot van Harit van een meter of tien ook nog 4-0. Joshua Brenet bleef overigens de hele wedstrijd op de bank bij Hoffenheim.