Atalanta komt na magische solo van Josip Ilicic met de schrik vrij

Zaterdag, 9 januari 2021 om 16:51 • Jeroen van Poppel

Atalanta heeft zaterdagavond de aansluiting met de top van de Serie A behouden. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini schrok even van de gelijkmaker van Benevento, maar won aan de hand van uitblinker Josip Ilicic uiteindelijk eenvoudig: 1-4. De 32-jarige Sloveen maakte op fantastische wijze de eerste goal en bereidde de twee daarna voor. Atalanta klimt naar de vierde plek in de Serie A, met een punt voorsprong op nummer vijf Juventus, dat zondag nog in actie komt tegen nummer zes Sassuolo.

Nadat Robin Gosens twee grote kansen had gemist in de openingsfase, was het na een half uur raak voor Atalanta. Ilicic begon op de rechterflank aan een solo, dribbelde daarbij handig om drie verdedigers van Benevento heen en maakte het van een meter of acht af met een schot in de korte hoek: 0-1. Aan het einde van de eerste helft raakte diezelfde Ilicic vanaf de rand van de zestien met een hard schot de paal.

???? Josip Ilicic. Fenomenale sologoal. ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 9 januari 2021

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Atalanta, totdat Benevento vijf minuten na rust plotseling gelijkmaakte. Marco Sau werd helemaal vrijgelaten door de defensie van Atalanta en kon daardoor een hoge voorzet van Christian Pastina binnenglijden: 1-1. De bezoekers gingen vervolgens volop in de aanval en waren daar twintig minuten voor tijd succesvol mee.

Een schot van Ilicic werd door doelman Lorenzo Montipo naar de zijkant geduwd, waarna Rafael Toloi de rebound intikte: 1-2. Twee minuten later besliste Atalanta het duel. Ilicic zette vanaf de rechterflank voor, waarna Duván Zapata bij de tweede paal kon intikken: 1-3. Luis Muriel maakte er nog 1-4 van, door vanaf de rand van de zestien met een bekeken schot de rechterkruising te vinden.