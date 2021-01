Jong Ajax weet het na lucky schot van Jaymillio Pinas niet af te maken

Zaterdag, 9 januari 2021 om 15:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:03

Jong Ajax is er zaterdag voor de achtste keer op rij niet in geslaagd om te winnen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag speelde een open wedstrijd tegen Helmond Sport, waarin beide ploegen er met de winst vandoor hadden kunnen gaan: 2-2. Jaymillio Pinas maakte met enig fortuin zijn eerste doelpunt namens Jong Ajax.

Nadat Enric Llansana in de openingsfase namens Jong Ajax net naast had gekopt, was het in de elfde minuut raak voor de Amsterdamse beloften. Orhan Dzepar gaf de bal in de opbouw weg aan Arjany Martha, die met een lage voorzet Pinas bereikte. De spits raakte de bal helemaal verkeerd, maar had geluk dat hij desalniettemin de hoek vond: 1-0. Drie minuten later maakte Helmond Sport gelijk. Een vrije trap van Karim Loukili vanaf het middenveld belandde in de zestien bij Maxime De Bie, die met een mislukt schot onbedoeld een intikker bood aan

ploeggenoot Dean van der Sluys: 1-1.

Na een half uur spelen pakten de Brabanders de leiding. Sander Vereijken probeerde het vanaf de rand van de zestien en zag dat Loukili de bal slim met de buitenkant van de schoen van richting veranderde: 1-2. Jong Ajax zette daarna aan en zag Youri Regeer een grote kopkans om zeep helpen. In de laatste minuut van de tweede helft wisten de Amsterdammers gelijk te maken. Victor Jensen schoot de bal van een meter of tien binnen na een slim passje van spits Pinas: 2-2.

In de tweede helft was Jong Ajax verreweg de bovenliggende partij. Direct na rust schoot Kenneth Taylor in kansrijke positie over, terwijl Pinas een minuut later de lat trof. Aan de andere kant brak Loukili door, maar hij legde de bal niet goed breed. Taylor had het vervolgens namens Jong Ajax kunnen afmaken, maar de middenvelder stuitte tot tweemaal toe op doelman Stijn van Gassel. In de blessuretijd kreeg Helmond Sport-invaller Jessy Hendrikx dé kans op de winnende treffer, maar de verdediger mikte op keeper Kjell Scherpen.