En-Nesyri schittert voor Sevilla en treedt in voetsporen van El Hamdaoui

Zaterdag, 9 januari 2021 om 15:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:00

Sevilla is zaterdag in een heerlijk duel met Real Sociedad als winnaar uit de strijd gekomen. Met dank aan drie doelpunten van Youssef En-Nesyri was het team van Julen Lopetegui met 3-2 te sterk voor de Basken. En-Nesyri is de vijfde Marokkaanse speler ooit die een hattrick in LaLiga maakt, na onder meer Mounir El Hamdaoui in 2013 voor Málaga. Door de zege komt Sevilla op evenveel punten als Real Sociedad, dertig, maar de zuiderlingen hebben wel drie wedstrijden minder in de benen.

De eerste helft in het Ramón Sánchez Pizjuán was een lust voor het oog. Zowel Sevilla als Real Sociedad maakte achterin een weifelende indruk, terwijl de voorhoedes juist op hol geslagen leken, met hoofdrollen voor Youssef En-Nesyri en Alexander Isak. Daarnaast zorgden Yassine Bounou en Álex Remiro er met uitstekende reddingen voor dat er niet meer dan vier doelpunten in de eerste 45 minuten vielen.

Na vier minuten was het al raak: Fernando reageerde goed op een inventieve pass van Suso en bood En-Nesyri een niet te missen kans. Eén minuut later kwamen de Basken echter al op gelijke hoogte toen Diego Carlos de bal fraai over én zijn eigen doelman schoot. In de zevende minuut viel al het derde doelpunt van de middag. En-Nesyri frommelde zich door de defensie van Real Sociedad had heen en schoot het leer onder Remiro door.

Isak tekende met zijn tweede van de middag voor de gelijkmaker in de veertiende minuut: de Zweed tikte na een corner de bal bij de tweede paal binnen. In het restant van de eerste helft kregen Remiro en Bounou alle gelegenheid om hun kwaliteiten te tonen. De doelman van de bezoekers voorkwam zekere doelpunten van En-Nesyri en Joan Jordán, terwijl een krachtig schot van Modibo Sagnan een prooi voor Bounou was.

De eerste minuut van de tweede helft was tekenend voor de wedstrijd: Suso heroverde de bal ten opzichte van Mikel Merino, waarna Lucas Ocampos het leer vanaf rechts voorgaf en En-Nesyri in de korte hoek doel trof. Sevilla liet meerdere keren na om het duel definitief in het slot te gooien. Real Sociedad oogde in het restant van het tweede bedrijf vermoeid en de rappe voltooiing van de hattrick van En-Nesyri had het team van Imanol Alguacil veel pijn gedaan.

En-Nesyri, die de Basken met zijn snelheid veel pijn deed, liet enkele mogelijkheden onbenut en ook Suso liet na om de 4-2 te maken. Dat had echter geen fatale gevolgen voor Sevilla, al voorkwam Jules Koundé een kwartier voor tijd in de doelmond dat Merino voor de 3-3 kon zorgen. Luuk de Jong maakte vlak voor tijd zijn opwachting als vervanger van En-Nesyri, die nu na vijftien competitieduels op acht treffers staat, terwijl Oussama Idrissi en Karim Rekik negentig minuten op de bank bleven.