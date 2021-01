Volgende domper voor Joshua Zirkzee: rood na grove overtreding

Zaterdag, 9 januari 2021 om 15:14

Joshua Zirkzee stond zaterdagmiddag slechts 27 minuten op het veld. De naar de beloften van Bayern München teruggezette aanvaller kreeg in de eerste helft van het duel met stadsgenoot 1860 München een rode kaart voor een grove overtreding op doelman Marco Hiller. Een hard gelag voor de negentienjarige Nederlander, die vanwege zijn houding zou zijn teruggezet naar het tweede elftal.

Zirkzee kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied en tikte het leer iets te ver voor zich uit toen hij zich door de defensie had gewurmd. Hiller kon de bal tijdig oppakken, maar Zirkzee stak zijn voet uit en raakte de sluitpost in zijn gezicht. Dat Hiller hevig bloedde en verzorgd moest worden, vergrootte de woede bij de spelers van 1860 München.

Zirkzee had zichtbaar spijt van het moment en bleef op het veld om Hiller zijn excuses aan te bieden, Scheidsrechter Martin Petersen kon niet anders dan Zirkzee een rode kaart tonen. De doelman kon niet veel later het duel hervatten.

Trainer Hansi Flick zei in gesprek met BILD veel potentie te zien in Zirkzee, die in zijn ogen technisch vaardig is, sterk in de lucht en goed in het afwerken. De oefenmeester was echter ontevreden over de houding van de tweevoudig Jong Oranje-international. Zirkzee zou snel genoegen nemen met zijn eigen prestaties, zich niet volledig inzetten op de training en vaak 'slaperig' ogen.

Ook zou Zirkzee moeite hebben om met beide benen op de grond te blijven staan. De centrumspits plaatste afgelopen zomer veel foto's op Instagram van zijn luxueuze vakanties op de Griekse eilanden Mykonos en Santorini. Daarop werd Zirkzee al eerder bestraffend toegesproken door Flick, die zich stoort aan de vermeende sterallures van de aanvaller. Zirkzee werd aan het einde van het vorige seizoen regelmatig ingebracht door de coach, maar moest het dit seizoen stellen met slechts 91 competitieminuten, verdeeld over 3 duels.

Zirkzee was de laatste vijf weken afwezig door een voetblessure. "Hij is een speler met enorme kwaliteiten, die zich nog veel verder kan ontwikkelen", zei Flick afgelopen week. "Hij is vijf weken uit training geweest, daar moet je rekening mee houden. Hij zal wedstrijden spelen met de Onder-23 als hij niet bij het eerste speelt. We verwachten dat hij daar ook laat zien wat hij kan. Hij moet zichzelf in dienst stellen van het team en zijn sterke punten benutten."