Jorrit Hendrix verlaat PSV na ruim zestien jaar

Zaterdag, 9 januari 2021 om 14:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:34

De wegen van Jorrit Hendrix en PSV gaan scheiden, zo meldt het Eindhovens Dagblad zaterdag. De middenvelder is op weg naar Spartak Moskou, dat volgens het regionale dagblad ‘een bescheiden transfersom’ naar de Eindhovenaren zal overmaken. Er moeten volgens PSV-watcher Rik Elfrink nog wel 'meerdere procedures' worden afgerond.

PSV kan vanwege de aflopende verbintenis niet meer de hoofdprijs vragen voor Hendrix, al voelt men in Eindhoven er ook niets voor om hem na dit seizoen gratis te laten vertrekken. De clubleiding gunt de door trainer Roger Schmidt zeer gewaardeerde middenvelder, die volgende maand zijn 26e verjaardag viert, echter wel een transfer.

Hendrix werd in 2004 opgenomen in de jeugdopleiding van PSV en kwam tot tot 239 officiële wedstrijden in de hoofdmacht. In 2015, 2016 en 2018 veroverde Hendrix de landstitel met de Eindhovenaren. Schmidt maakt dit seizoen geregeld gebruik van de controlerende middenvelder, die niet meer tot de wedstrijdselectie voor het uitduel met Ajax zal behoren.

Jorrit Hendrix heeft ruim 16 jaar met overgave het PSV-shirt in wedstrijden gedragen. Een speler waar de club altijd op kon rekenen, ook als de bank even zijn plek was. En zo vaak was dat niet het geval. Belangrijke en soms wat onderschatte kracht geweest in succesvolle jaren. — Rik Elfrink (@RikElfrink) January 9, 2021

Hendrix genoot in de zomerse transferperiode concrete interesse van Spezia, dat eerder Jeroen Zoet had overgenomen van PSV. De Eindhovense club nam genoegen met een laag bedrag voor de doelman, maar Spezia dacht ook de middenvelder voor een relatief lage transfersom te kunnen binnenhalen. PSV hanteerde echter een vraagprijs van drie miljoen euro.

Spartak Moskou heeft als nummer drie van de Premjer-Liga zes punten achterstand op koploper Zenit Sint-Petersburg. De Russische competitie wordt pas eind februari hervat.