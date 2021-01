Timothy Fosu-Mensah gaat Manchester United na zeven jaar verlaten

Zaterdag, 9 januari 2021 om 12:33 • Daniel Cabot Kerkdijk

Manchester United staat welwillend tegenover een transfer van Timothy Fosu-Mensah. De eerder deze maand 23 jaar geworden verdediger beschikt over een aflopend contract op Old Trafford en komt niet veel in de plannen van manager Ole Gunnar Solskjaer voor. De club lichtte vorig seizoen al een eenzijdige optie van een extra contractjaar, maar deze maand of in de zomer zullen de wegen definitief gaan scheiden.

“Ik weet niet zeker of Timo deze maand zal blijven of dat hij snel een beslissing gaat nemen”, vertelt manager Ole Gunnar Solskjaer via de officiële kanalen van Manchester United. “Hij heeft niet voldoende gespeeld. Natuurlijk mocht hij daarom, met oog op een transfer in januari, met andere clubs in gesprek. Het is moeilijk als je goede spelers, getalenteerde spelers hebt en je deze geen speelminuten kan geven.”

Fosu-Mensah maakte in februari 2016, toen nog onder leiding van Louis van Gaal, zijn debuut in de hoofdmacht van Manchester United. Hij werd sindsdien verhuurd aan Crystal Palace en Fulham. In totaal kwam de drievoudig Oranje-international tot dertig duels voor the Mancunians. Deze voetbaljaargang deed hij slechts drie keer mee; zijn meest recente optreden was een invalbeurt in december tegen RB Leipzig.

Ondanks het gebrek aan speelminuten is Solskjaer onder de indruk van de professionaliteit van Fosu-Mensah. “Hij zit nu in de fase dat hij weer moet gaan spelen”, erkent de Noor. “Wellicht aan het einde van deze maand en anders in de zomer. Hij werkt er hard voor. Hij is klaar voor een overstap naar een nieuwe club.” Fosu-Mensah doorliep tussen 2006 en 2014 de jeugdopleiding van Ajax.