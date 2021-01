Blind: ‘Schrijf dit alsjeblieft goed op, ik bedoel het totaal niet hooghartig'

Zaterdag, 9 januari 2021 om 09:52 • Laatste update: 11:51

Ajax is volgens Daley Blind zijn eigen grootste tegenstander in de titelstrijd, zo laat de centrumverdediger weten in een interview met het Algemeen Dagblad. Volgens de Ajacied heeft het team van trainer Erik ten Hag dat in de eerste seizoenshelft bewezen. De Oranje-international is ervan overtuigd dat de Amsterdammers van iedereen kunnen winnen.

In gesprek met de krant wordt Blind gevraagd naar wie Ajax’ grootste concurrent is in de strijd om het kampioenschap. “Onszelf”, reageert de linkspoot. Na een korte stilte zegt hij: “Schrijven jullie dit alsjeblieft wel goed op, want ik bedoel het totaal niet hooghartig of denigrerend naar PSV en de andere clubs bovenin. Maar de eerste seizoenshelft heeft voor mij bewezen dat wij zelf onze grootste tegenstander kunnen zijn. Als we goed spelen, kan Ajax van iedereen winnen. Alleen is de valkuil dat we soms onze focus verliezen. En dan krijg je wedstrijden die niet goed zijn. Waarin we kwetsbaar zijn, zelfs punten verspelen wanneer het totaal onnodig is.” Volgens Blind is het de kunst dat ook de wedstrijden worden gewonnen wanneer Ajax niet op zijn best is.

Ten Hag: 'We zien Haller zondag zeker op het veld tegen PSV'

Blind laat weten dat hij dit seizoen al meerdere keren de ondergrens van Ajax heeft gezien. De tweede helft van de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (2-4 winst) noemt hij bedenkelijk. Na een 0-4 voorsprong na een halfuur spelen nam Ajax na rust gas terug. “We gaven nog maar negentig procent en kregen kansen en goals tegen. Ik denk ook aan de nederlaag thuis tegen Twente en over Atalanta-uit kunnen we duidelijk zijn: met 2-0 voor staan en het nog 2-2 laten worden... Dat kan niet gezien het niveau dat wij nastreven.”

In januari staan voor Ajax topwedstrijden op het programma. Zondag wacht het duel met PSV, terwijl later in de maand wedstrijden tegen Feyenoord en AZ volgen. “Januari wordt een maand van het mentale”, stelt Blind. Hij wijst niet alleen naar de topwedstrijden. “Tussendoor gaan we ook naar FC Twente en spelen we tegen een paar clubs uit het rechterrijtje. Die duels, direct na toppers, die mag je niet gemakzuchtig in gaan. Het wordt een heel belangrijke maand in de competitie, dat denk ik zeker.” De wedstrijd tegen PSV begint zondagmiddag om 16.45 uur.