Wim Kieft ziet aantrekken Haller als bewijs tegen Ajax-opleiding

Zaterdag, 9 januari 2021 om 08:37 • Laatste update: 08:40

Wim Kieft is van mening dat het aantrekken van Sébastien Haller door Ajax is ingegeven door paniek, zo schrijft hij zaterdag in zijn column voor De Telegraaf. Dat de Amsterdammers 22,5 miljoen euro betalen voor de 26-jarige Ivoriaans international, is volgens Kieft bovendien het ‘zoveelste bewijs’ dat de club niet in staat is om een goede spits op te leiden.

Kieft stelt dat Ajax zich hoe dan ook wil plaatsen voor het nieuwe Champions League-seizoen en dat Haller daarom is aangetrokken. “Dit is ingegeven door paniek”, aldus Kieft over de spits die vrijdag werd gepresenteerd, twee dagen voor de kraker van zondag tussen Ajax en PSV (16.45 uur). “Ook het bedrag van 22,5 miljoen euro. Dan hoor ik al zijn voormalige ploeggenoten bij FC Utrecht roepen dat het een wereldspits is, de beste met wie ze gevoetbald hebben. Dat is nogal logisch als je bij FC Utrecht voetbalt. Daar was Zakaria Labyad ook een wereldvoetballer, maar Ajax is voor hem te hoog gegrepen.”

Kieft zegt dat hij Haller altijd al ‘een aardige voetballer’ heeft gevonden. Ondanks zijn lengte kan hij volgens de oud-international goed uit de voeten in de kleine ruimte. “Belangrijk bij Ajax, want dan word je niet direct afgerekend als je toevallig eens niet meer dan 25 doelpunten maakt. Want kan je als spits niet meevoetballen, dan moet je er bij Ajax minimaal 25 inschieten om iedereen kalm te houden”, vervolgt Kieft, die denkt dat Haller met zijn komst een probleem oplost voor Ten Hag. Door de aanwezigheid van de ex-spits van Eintracht Frankfurt en West Ham United hoeft de trainer volgens Kieft niet meer te schuiven in de voorhoede met Dusan Tadic, Labyad en zijn buitenspelers.

“De komst van Haller is trouwens het zoveelste bewijs dat de zo geroemde Ajax-opleiding er maar niet in slaagt om topspitsen op te leiden. Patrick Kluivert was 25 jaar geleden de laatste, terwijl de club voor die tijd de ene na de andere topspits afleverde”, vervolgt Kieft. Ajax heeft volgens hem de verhoudingen in de Eredivisie duidelijk gemaakt door deze maand een recordtransfer af te ronden. “Daar waar Feyenoord dolblij is dat het Pratto, een bij River Plate uitgerangeerde spits van 32 jaar, kan huren voor de rest van het seizoen.”