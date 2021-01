‘Of PSV een serieuze optie wordt voor Alderweireld, ligt vooral aan Ajax’

Zaterdag, 9 januari 2021 om 07:55 • Yanick Vos

PSV heeft via Jan Vennegoor of Hesselink geïnformeerd naar Toby Alderweireld. Eerder deze week werd bekend dat de Eindhovenaren een lijntje hebben uitgegooid naar de Belgische verdediger van Tottenham Hotspur, maar dat werd ontkend door algemeen directeur Toon Gerbrands. Mike Verweij laat in een podcast van De Telegraaf weten dat er wel degelijk is gesproken met Stijn Francis, de zaakwaarnemer van Alderweireld.

“Jan Vennegoor of Hesselink heeft gebeld met de zaakwaarnemer van Toby Alderweireld”, aldus Verweij. Vennegoor of Hesselink is scout bij PSV en zou met Francis over meerdere spelers hebben gesproken. “Er is ook heel nadrukkelijk naar de situatie van Alderweireld geïnformeerd", zegt hij. “Het is een publiek geheim dat Toby Alderweireld wel op een leeftijd is gekomen dat hij misschien wel een keer terug wil naar Antwerpen. Hoewel hij ook met Amsterdam een heel goede band heeft, dus misschien dat er ook wat mensen in de Johan Cruijff ArenA wakker schrikken. Maar het is een opvallend verhaal: PSV heeft geïnformeerd naar een oud-speler van Ajax, met drie hele grote andreaskruizen op zijn arm van de stad Amsterdam. Dus dat wordt een mooi gezicht daar.”

Alderweireld zou volgens De Telegraaf in beeld zijn bij PSV als Denzel Dumfries na dit seizoen vertrekt. Jordan Teze zou dan mogelijk verhuizen naar de rechtsbackpositie, waardoor er voor de Belgische mandekker centraal in de achterhoede een plekje vrijkomt. “Dat zou misschien wel een brok ervaring zijn waar PSV naar op zoek is”, aldus Verweij. Valentijn Driessen denkt dat het financieel wel mogelijk is. “Rond PSV hangen vermogende mensen en bedrijven”, stelt hij. Verweij: “Nee, ik zie het niet gebeuren.”

Driessen denkt dat een overstap van Alderweireld van Tottenham naar PSV goed mogelijk is. “Ik kan me er iets bij voorstellen, want hij is een heel ervaren jongen. Hij wil terug dus hij wil ook inleveren. Hij wil terug naar België of Nederland, dus dan zoek je een club die internationaal ook iets voorstelt”, aldus de chef voetbal van de krant in de podcast. “Ik denk dat PSV best een goed verhaal heeft voor Alderweireld. Hij zou ook best naar Ajax willen, maar daar loopt Perr Schuurs. Erik ten Hag is dus wel zodanig onder de indruk van Schuurs dat hij met hem door wil.”

“Of PSV een serieuze optie wordt, ligt vooral aan Ajax”, stelt Verweij. “Als Ajax komt, hoeft Alderweireld daar geen drie seconden over na te denken. Dan gaat hij liever naar Amsterdam dan naar Eindhoven.” Volgens de clubwatcher van Ajax is het de grote vraag of de Amsterdammers hem wel terug willen halen. Hij wijst naar het tot medio 2023 doorlopende contract van Alderweireld in Londen. “Dus zij zullen hem ook niet voor niets laten gaan. Hij is nu 31 jaar, met een restwaarde van nul.”