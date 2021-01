Aston Villa-debutant gaat Fabinho achterna om shirt terug te vragen

Zaterdag, 9 januari 2021 om 07:28 • Yanick Vos

Louie Barry maakte vrijdagavond zijn debuut namens Aston Villa in de FA Cup-wedstrijd tegen Liverpool (1-4 nederlaag) en ruilde na afloop zijn shirt met Fabinho. Toen hij er door een lid van de technische staf op werd gewezen dat hij zojuist zijn debuutshirt had weggegeven en dat een mooi aandenken zou zijn, haaste hij zich naar de spelerstunnel om zijn shirt terug te vragen.

Het zeventienjarige talent beleefde een debuut om nooit te vergeten. Barry tekende in de eerste helft namelijk voor de 1-1 in een wedstrijd die uiteindelijk met 1-4 werd verloren. Dat hij zijn debuut mocht maken als basisspeler had er alles mee te maken dat de A-selectie te maken heeft met een corona-uitbraak. De club uit Birmingham moest noodgedwongen aantreden met een mix van spelers uit het beloftenteam en Onder-18. Ondanks de hoopvolle ruststand, zat een stunt er niet in.

This is amazing ??



Louie Barry swapped shirts with Fabinho, but after a word with a member of Villa staff, chased him down the tunnel to ask for it back!



Now he's got Fabinho's shirt, and his debut shirt ??#EmiratesFACup pic.twitter.com/6P36O5ciiW — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 8, 2021

Na de wedstrijd ruilde Barry trots zijn shirt met Fabinho. Toen hij er aan werd herinnerd dat hij zijn debuutshirt had weggegeven rende hij de Liverpool-verdediger achterna om zijn shirt terug te vragen. “Ik bedacht me dat het mijn debuut shirt was. Ik heb zijn shirt ook nog, dus credits naar Fabinho. Ik heb ze nu allebei”, aldus Barry tegenover BT Sports.

The Villans trad noodgedwongen aan met een compleet jeugdteam van gemiddeld 18,3 jaar, met daarin onder meer de 17-jarige basisdebutant Lamare Bogarde. Het broertje van TSG Hoffenheim-verdediger Melayro Bogarde stapte in de zomer over van Feyenoord naar Aston Villa. Ook de net zeventienjarige Sil Swinkels, die overkwam van Vitesse, mocht in de tweede helft debuteren.