Antony maakte studie van Ajax: ‘Op internet heb ik ook oude duels teruggezocht'

Zaterdag, 9 januari 2021 om 07:02 • Laatste update: 07:05

Antony is tevreden over de manier waarop hij zich in het eerste halfjaar bij Ajax heeft aangepast, maar in gesprek met De Telegraaf laat de Braziliaanse buitenspeler dat de supporters nog niet het beste van zijn spel hebben gezien. Afgelopen zomer maakte hij voor minimaal 15,75 miljoen euro de overstap van São Paulo naar Ajax en in korte tijd speelde hij zichzelf in de basis in het team van trainer Erik ten Hag. “Vanaf het moment dat Ajax zich meldde, heb ik me in Brazilië al voorbereid op mijn komst naar Nederland”, aldus Antony.

Op 22 februari 2020 maakte Ajax bekend dat het Antony had aangetrokken voor een transfersom die via bonussen kan oplopen naar maximaal 21,75 miljoen euro. Ondanks de miljoenen die de club voor hem betaalt, zou hij de tijd krijgen om zichzelf aan te passen in Amsterdam en aan het spel van de Eredivisie-koploper. “De mensen in Brazilië en binnen Ajax zeiden dat het pittig zou zijn om me snel aan te passen”, zegt Antony bijna een jaar later. “Zij dachten dat ik vanwege de specifieke speelstijl van Ajax op de trainingen en in het veld mijn probleempjes zou krijgen. Maar uiteindelijk is het allemaal best goed gegaan.” De trainer, zijn ploeggenoten en met name inspanningsfysioloog Alessasndro Schoenmaker hebben Antony het gevoel gegeven dat hij welkom is bij Ajax, zo vertelt de Braziliaan. “En in mij brandde het vuur om zo vlug mogelijk de échte Antony te laten zien. Dat heeft me allebei geholpen.”

Ten Hag over clash met PSV: 'Ajax is goed voorbereid'

Hoewel Antony zich goed heeft aangepast en met zes doelpunten en zeven assists al van grote waarde is geweest voor Ajax, benadrukt hij dat het niet zonder slag of stoot is gegaan. Wedstrijden in de Eredivisie gaan hem relatief eenvoudig af, maar de Champions League is van een ander niveau zo heeft hij ervaren. “Daar was ik nog niet helemaal klaar voor en moet ik me verder voor ontwikkelen. Daar doe ik alles aan. En als ik voor komend seizoen naar dát niveau groei, zal ik daar in de Eredivisie mijn voordeel mee doen”, stelt de Ajacied, die zijn huidige werkgever al lang voordat de transfer was afgerond op de voet volgde. “Ik heb op televisie alle wedstrijden gevolgd en heel specifiek naar de aanvallers gekeken. Wat deden Hakim Ziyech en David Neres op welke momenten? Waarom maakten zij die keuzes? Wat was het resultaat? En – heel belangrijk voor een aanvallend ingestelde Braziliaan – wat deden zij bij balverlies?”

Om beslagen ten ijs te komen ging Antony nog een stapje verder: “Op internet heb ik ook oude duels teruggezocht”, aldus de twintigjarige aanvaller, die als speler van Ajax twintig keer in actie kwam in alle competities. Mede door zijn goede voorbereiding heeft hij naar eigen zeggen Ten Hag wellicht verrast. “In het halfjaar dat ik hier nu ben, heeft de coach veel de nadruk gelegd op de omschakeling. Al denk ik dat ik daar door mijn thuisstudie mentaal al verder in was dan hij had gedacht. Ik vind dat je – los van het feit of er een hoge transfersom is betaald – als nieuwe speler de plicht hebt er alles aan te doen om onmiddellijk van waarde te zijn.” Antony laat weten dat hij naar Amsterdam is gekomen om titels te winnen en het kampioenschap is zijn eerste doel. “Daarnaast vecht ik voor een plek in de Seleção en wil ik WK’s spelen.”