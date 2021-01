Verweij verwacht Haller ‘om tactische redenen’ niet in de basis tegen PSV

Vrijdag, 8 januari 2021 om 23:54 • Jeroen van Poppel

Mike Verweij van De Telegraaf maakt uit de persconferentie die trainer Erik ten Hag vrijdag gaf op dat Sébastien Haller vermoedelijk niet in de basis zal starten tegen PSV. De journalist vertelt in de podcast Kick-off dat de nieuwe spits van Ajax om tactische redenen waarschijnlijk als invaller gebracht zal worden.

Ten Hag liet vrijdag niet veel los over een mogelijke basisplaats voor Haller, maar zei wel 'dat de komende uren eens rustig te gaan bekijken'. "Hij zinspeelde een beetje op een invalbeurt", maakt Verweij op uit die woorden. "Haller heeft straks twee keer getraind met zijn ploeggenoten, maar ik denk dat hier ook een tactisch verhaal aan ten grondslag ligt. Ik denk dat Ten Hag Dusan Tadic niet tegenover Denzel Dumfries (de rechtsback van PSV, red.) wil hebben, die wordt dan natuurlijk overlopen. Misschien is Quincy Promes daar een optie, want die heeft bij Sevilla ook links- en rechtsback gestaan. Uiteindelijk kun je er dan voor kiezen om Haller als invaller te brengen. Ik vind het niet zo heel gek."

Volgens Verweij is Tadic goed geschikt om te spelen tegen types als Jordan Teze en Olivier Boscagli, die bij PSV samen het verdedigende centrum vormen. "Tadic is een type die dat centrum aardig uit elkaar kan spelen door zijn manier van voetballen als valse spits. Als je daar een echte spits neerzet, maak je het die verdedigers misschien wat makkelijker."

Valentijn Driessen, die ook aanwezig is bij de podcast, zou het vreemd vinden als Haller om die reden niet wordt opgesteld. "Ik vind het geen sterk argument als je je aanvallende tactiek alleen maar afstemt op het verdedigen van Dumfries. Dat zou betekenen dat Haller nooit zou kunnen voetballen", aldus Driessen, die een basisplaats voor Haller juist wel ziet zitten. "Het is wel een jongen die topfit is, dus waarom zou je hem niet in de basis zetten? Het is de spits waar je zo lang naar gezocht hebt. En volgens mij moet zo iemand, het is ook nog een goed aanspeelpunt, toch makkelijk met Tadic kunnen combineren, ook als je maar twee keer met elkaar getraind hebt."