Di Marzio: Strootman tekent verrassend in Italië en gaat niet naar Feyenoord

Vrijdag, 8 januari 2021 om 23:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:38

Kevin Strootman staat op de rand van een transfer naar Genoa, zo verzekert Gianluca Di Marzio vrijdagavond laat. De transferspecialist van Sky Italia meldt dat de overgang van de dertigjarige middenvelder van Olympique Marseille zo goed als rond is. Fabrizio Romano heeft het over 'verregaande gesprekken' en spreekt van een mogelijke permanente overgang van Strootman naar Genoa, dus geen huurdeal. PSV, waarvoor hij tussen 2011 en 2013 speelde, ontvangt één procent van de transfersom.

Mede vanwege zijn hoge salaris, dat zwaar op de begroting drukte, mocht Strootman vertrekken bij Marseille. De middenvelder, die volgende maand zijn 31ste verjaardag viert, kwam bij de Franse topclub niet in aanmerking voor een basisplaats en moest het dit seizoen doen met negen invalbeurten in de Ligue 1. Eén keer mocht Strootman deze jaargang van trainer André Villas-Boas in de basis beginnen in de competitie. In totaal kwam Strootman in tweeënhalf jaar tot 77 officiële duels (3 goals en 9 assists) voor Marseille, dat hem in 2018 overnam van AS Roma.

Strootman kan gezien worden als de opvolger van Lasse Schöne, die eerder deze week juist vertrok bij Genoa. De 34-jarige middenvelder was bij de club uit de Serie A anderhalf jaar na zijn komst uit de gratie geraakt en liet zijn contract ontbinden. In zijn eerste seizoen kwam Schöne nog tot 32 competitieduels, maar in de huidige jaargang werd de voormalig Ajacied helemaal niet meer ingezet.

Donderdag werd Strootman nog gelinkt aan Feyenoord. Zijn werkgever Olympique Marseille heeft volgens L'Équipe belangstelling voor Lutsharel Geertruida en zou eventueel interesse hebben in een ruildeal met Strootman. Technisch directeur Pablo Longoria zou hebben voorgesteld om Geertruida op huurbasis over te nemen mét een optie tot koop of de mogelijkheid om Strootman in een eventuele deal te betrekken.