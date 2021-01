Cambuur pakt ook tweede periodetitel ondanks nederlaag tegen Volendam

Vrijdag, 8 januari 2021

SC Cambuur heeft beslag gelegd op de tweede periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. Ondanks een 0-1 nederlaag tegen FC Volendam, bleef de ploeg van trainer Henk de Jong Almere City voor in de tweede periode. De club uit Flevoland verzuimde namelijk om periodekampioen te worden, doordat er in eigen stadion niet gewonnen werd van FC Eindhoven: 0-0. Almere City weet zich met de tweede plaats in de tweede periode wel verzekerd van deelname aan de play-offs om promotie, omdat Cambuur ook al de eerste periodetitel wist te pakken.

SC Cambuur - FC Volendam 0-1

Na slechts vijf minuten spelen had FC Volendam al op voorsprong moeten staan in Leeuwarden. Na een slippertje van Joris Kramer dook Samuele Mulattieri op voor de neus van Cambuur-doelman Sonny Stevens, maar de Italiaanse spits plaatste de bal op de buitenkant van de paal. Er ontspon zich in de eerste helft een interessante wedstrijd, waarin het spel op en neer golfde en over en weer kansen te noteren vielen. Nick Doodeman en Boy Deul waren dreigend namens de bezoekers, terwijl Robert Mühren en Mitchel Paulissen voor Cambuur dicht bij de openingstreffer waren.

De eerste mogelijkheden in de tweede helft waren voor FC Volendam, via Mulattieri en Deul. Ook Cambuur deed van zich spreken met kansen voor Giovanni Korte en Mees Hoedemakers. Nadat Mühren de paal had geraakt, leek het erop dat er geen doelpunten meer zouden vallen in Leeuwarden. Met nog drie minuten te gaan, bezorgde Mulattieri de bezoekers echter nog een overwinning. De Italiaanse spits controleerde een voorzet van Ibrahim El Kadiri en tikte de bal daarna met de punt van de schoen langs Stevens. Doordat Almere City in eigen huis niet wist te winnen van FC Eindhoven, grijpt Cambuur toch de tweede periodetitel. De ploeg van trainer Henk de Jong legde eerder dit seizoen ook al beslag op de eerste periodetitel.

Almere City - FC Eindhoven 0-0

Door de overwinning op De Graafschap van vorige week verzekerde Almere City zich al van de tweede plaats in de tweede periode en daarmee deelname aan de play-offs om promotie aan het einde van het seizoen. Met een overwinning op FC Eindhoven, en een nederlaag van Cambuur tegen FC Volendam, kon de ploeg van trainer Ole Tobiasen zich ook nog tot periodekampioen kronen. Almere City begon sterk aan het duel en zag Thomas Verheydt tot drie keer toe opduiken in het strafschopgebied, maar tot een vroege openingstreffer leidde het niet. Gaandeweg de eerste helft nam de druk van de thuisploeg wat af, waardoor grote kansen lang uitbleven.

Dat spelbeeld bleef onveranderd in de tweede helft. Almere City had weliswaar het overwicht, maar kon nauwelijks tot kansen komen. Via Verheydt en Sörensen werden er alleen speldenprikjes uitgedeeld. FC Eindhoven stelde daar niet veel tegenover en deed eigenlijk alleen van zich spreken met een kopbal van Jort van der Sande. Toch slaagde de ploeg van trainer Ernie Brandts erin om stand te houden, ondanks dat doelman Ruud Swinkels nog reddend moest ingrijpen na een inzet van Verheydt. Door het puntverlies nadert De Graafschap Almere City nu tot op zes punten.

NAC Breda - Roda JC Kerkrade 2-2

NAC begon voortvarend aan de wedstrijd, door al na drie minuten te scoren. Robin Schouten speelde van achteruit Sydney van Hooijdonk aan. De spits liet de bal slim lopen voor de doorgelopen Mounir El Allouchi, die zo vanaf de rand van de zestien keeper Jan Hoekstra omspeelde en scoorde: 1-0. In het restant van de eerste helft kwam de meeste dreiging van Roda JC, dat er niet in slaagde nog te scoren.

Acht minuten na rust kantelde de wedstrijd, toen Schouten vanwege een handsbal na een kopbal van Erik Falkenburg met rood van het veld werd gestuurd door scheidsrechter Bas Nijhuis. Kees Luijckx zag de daaropvolgende strafschop gekeerd worden door Nick Olij, maar de verdediger van Roda kon in de rebound binnen tikken: 1-1. Drie minuten later pakten de Limburgers de voorsprong. Een laag schot van afstand van Patrick Pflücke werd door Dion Malone ongelukkig in zijn eigen doel getikt: 1-2. NAC wist in de slotfase nog een punt uit het vuur te slepen. Invaller Mario Bilate nam een hoge diepe pass van El Allouchi slim mee met de borst en kon zo van dichtbij intikken: 2-2.