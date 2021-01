Ajax wil selectie intact houden en zet streep door mogelijk winters vertrek

Vrijdag, 8 januari 2021 om 21:57 • Laatste update: 22:02

Edson Álvarez mag Ajax in de winterse transferwindow niet verlaten, zo meldt het Algemeen Dagblad. Valencia had concrete belangstelling voor de 23-jarige centrumverdediger annex defensieve middenvelder en zette volgens eerdere berichtgeving van De Telegraaf in op een huurdeal met optie tot koop. Een vertrek van Álvarez is voorlopig echter nog onbespreekbaar voor de Amsterdammers.

De Telegraaf wist vorige maand te melden dat Valencia zich bij Ajax had gemeld met een voorstel om Álvarez tot het einde van het seizoen te huren, met een optie tot koop ter waarde van vijftien miljoen euro. Er werd toen geschreven dat Ajax niet onwelwillend stond tegenover het vertrek van de verdediger annex middenvelder en dat hij zelf een overstap naar de nummer zeventien van LaLiga ook wel zag zitten, mede vanwege zijn privé-situatie.

Omdat zijn vriendin Sofia voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet in aanmerking kwam voor een verblijfsvergunning, moest hij het steeds drie maanden zonder haar en zijn dochter stellen in Amsterdam. In die situatie is inmiddels verandering gekomen, waardoor een extra motivatie wegvalt om een transfer naar Spanje te maken. Ajax heeft aan Álvarez te kennen gegeven dat een winters vertrek van hem ‘onbespreekbaar’ is. Trainer Erik ten Hag wil zijn selectie met het oog op de zware tweede seizoenshelft intact houden.

De 31-voudig Mexicaans international werd in de zomer van 2019 voor vijftien miljoen euro overgenomen van Club América met de bedoeling dat hij de naar Juventus vertrokken Matthijs de Ligt moest opvolgen, maar hij wist bij Ajax nooit helemaal aan de verwachtingen te voldoen. Álvarez is lang niet altijd basisspeler in Amsterdam, waar hij voorlopig 36 officiële wedstrijden speelde. Dit seizoen begon hij aanvankelijk als basisspeler aan het seizoen, maar na de komst van Davy Klaassen verdween hij richting de reservebank.