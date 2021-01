Beckham haalt voormalig Man United-ploeggenoot als coach naar Miami

Vrijdag, 8 januari 2021 om 21:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:50

Inter Miami staat op het punt om Phil Neville aan te stellen als zijn hoofdcoach, zo meldt Sky Sports. De Engelse manager komt op voorspraak van David Beckham, zijn oud-ploeggenoot bij Manchester United en mede-eigenaar van de Amerikaanse club. Inter Miami wil de komst van Neville komende week officieel maken.

In Florida moet Neville, die nu nog bondscoach is van de Engelse vrouwenploeg, de opvolger worden van Diego Alonso. De onlangs ontslagen Uruguayaanse oefenmeester werd verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende tiende eindklassering van Inter Miami in de Eastern Conference van de Major League Soccer. Met onder meer Blaise Matuidi en Gonzalo Higuaín in de gelederen hoopt Miami volgend seizoen op betere resultaten.

Neville staat sinds 2018 aan het roer bij het Engelse vrouwenelftal, maar zou daar in september sowieso al vertrekken. De FA besloot om Sarina Wiegman aan te trekken als zijn vervanger. Wiegman gaat eerst met het Nederlands vrouwenelftal naar de Olympische Spelen in Tokio, alvorens ze naar Engeland gaat. Neville was bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer. In 2015 was de 59-voudig Engels international kortstondig assistent van zijn broer Gary bij Valencia, maar dat avontuur eindigde al na drie maanden.