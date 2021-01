Komst van Haller ‘teleurstellend’ genoemd: ‘Ze zijn ergens niet goed bezig’

Vrijdag, 8 januari 2021 om 21:41

Youri Mulder noemt het besluit van Ajax om Sébastien Haller binnen te halen in het programma Paniekvoetbal van Ziggo Sport ‘teleurstellend’. De Amsterdammers tellen 22,5 miljoen euro neer om de 26-jarige spits over te nemen van West Ham United. Mulder had een ‘een inventievere, minder paniekerige aankoop aantrekkelijker gevonden’, terwijl Jan van Halst en Jack van Gelder wél te spreken zijn over het aantrekken van Haller.

“Gewoon versterkt.. Die gooien 20 tot 25 miljoen naar Engeland toe”, zo begint Van Halst met een zucht. “Dat geeft wel de druk aan bij Ajax. Er moet en zal Champions League-voetbal gehaald worden. Als dat weg glipt, krijg je een financieel probleem en dat strookt niet met de ambities. Ik denk dat Haller de juiste man is. Voor de Nederlandse competitie is hij uitstekend. Op een niveautje hoger in Europa vraag ik me dat af, maar voor de Eredivisie is hij top. Het wordt keihard duidelijk dat Ajax boven de partijen leeft en ze zijn nu verplicht om kampioen te worden.”

“Ja, daar ben ik het mee eens”, zo reageert Mulder op de woorden van Van Halst. “Ik heb wel ergens mijn twijfels bij Haller. Toen ik het hoorde, dacht ik: jeetje, Haller naar Ajax... Het valt weer in het pulletje van Ten Hag, half FC Utrecht speelt nu bij Ajax. Dat zegt ook iets over de scouting. Ze kunnen dus niks anders vinden. Hij heeft ervaring, heeft in twee grote competities gespeeld en je hebt er wel wat aan in de Europa League. Ergens is het ook een klein beetje teleurstellend. Richting eigen jeugd, richting Brobbey, richting Traoré, zelfs richting Danilo. Ik had een inventievere, minder paniekerige aankoop aantrekkelijker gevonden. Joshua Zirkzee, bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat mogelijk was. Of wat Anderlecht doet met Lukas Nmecha (wordt gehuurd van Manchester City, red.).”

Marc Overmars: 'Het is nog niet gelukt maar we willen met hem door’

“Het teleurstellende zit er ook in dat dit wat zegt over het niveau dat ze zelf opgeleid hebben”, gaat Mulder verder. Ajax-trainer Erik ten Hag heeft voor de spitspositie naast Haller de beschikking over Lassina Traoré, Brian Brobbey en Klaas-Jan Huntelaar. Verder is Danilo momenteel verhuurd aan FC Twente. “Ze zijn ergens niet goed bezig, al geldt dat ook voor de andere clubs. Je mag er best kritisch naar kijken. PSV haalt Zahavi als een soort paniekerige aankoop, Feyenoord haalt Pratto. Wat leiden we zelf op? Bannis, die op zijn achttiende niet goed genoeg is. Hetzelfde geldt voor drie spitsen voor Ajax, die ze al heel lang in de opleiding hebben. Dan komt de tweede spits van West Ham United, die dit seizoen alleen gespeeld heeft omdat Michail Antonio geblesseerd was. Afgelopen week tegen Everton (0-1 zege van Everton, Haller was basisspeler, red.) heeft hij geen bal geraakt.”

Haller was dit seizoen bij West Ham United goed voor zeven doelpunten in negentien officiële wedstrijden. “Ik vind het een hele goede aankoop”, stelt Van Gelder. “Hij is 26 jaar, heeft ervaring en is fit. Dus als je wat ging halen voor de spits, is dit gewoon de beste keuze. De trainer kent hem goed, hij kent de Nederlandse competitie. Dus ik zie geen enkel probleem. Behalve het financiële. Er wordt een enorm bedrag voor hem neergeteld. Maar ik vind het verrassend. Het meest verrassende vind ik dat er binnen 24 uur iets is gebeurd bij Ajax. Normaal is het een heel geruchtencircuit.”

“Brobbey moet het eerst maar een keer bewijzen. Traoré heeft vijf van zijn zeven goals gemaakt in de 0-13 tegen VVV”, vervolgt Van Gelder, terwijl hij wijst op de twee jonge spitsen van Ajax. “Deze jongen staat er meteen. Ze zijn ook geschrokken van de blessure van Huntelaar. Maar ja, het is een gok. Als het fout gaat, dat kan volgende week zondag al blijken, heb je heel veel geld uitgegeven. Wanneer je dan geen Champions League-voetbal haalt, krijg je het Feyenoord-verhaal uit het verleden (seizoen 2007/08, Feyenoord speculeerde met de komst van verschillende grote namen onder wie Roy Makaay, Kevin Hofland en Giovanni van Bronckhorst op het halen van de Champions League, red.). Heel veel uitgeven en speculeren op het halen van de Champions League. Al heeft Ajax een flinke reserve.”