FC Emmen shopt in Keuken Kampioen Divisie en haalt ‘heel groot talent’ uit Peru

Vrijdag, 8 januari 2021 om 21:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:23

FC Emmen gaat zich versterken met twee nieuwe spelers, zo meldt het regionale RTV Drenthe. De club van trainer Dick Lukkien staat op het punt om middenvelder Jari Vlak van FC Volendam en aanvaller Didier La Torre van Alianza Lima te contracteren.

Vlak is door trainer Wim Jonk niet opgenomen in de wedstrijdselectie van Volendam voor het duel in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond bij SC Cambuur. De 22-jarige middenvelder gaat voor tweeënhalf jaar tekenen bij FC Emmen. De club betaalt een onbekende transfersom aan FC Volendam om het contract van Vlak, dat nog een half jaar doorliep, af te kopen. Vlak brak in 2018 door uit de jeugdopleiding van de club, waarvoor hij in 72 duels 7 goals maakte en 12 assists gaf.

FC Emmen trekt Vlak aan als vervanger van Michael Chacon. De Nederlandse Colombiaan maakte deze week een droomtransfer naar Atlético Nacional, de zesvoudig kampioen van zijn oorspronkelijke thuisland. Emmen heeft een onbekende transfersom ontvangen voor Chacon, wiens contract nog een half jaar liep. De 26-jarige middenvelder heeft in drieënhalf jaar 104 officiële wedstrijden voor Emmen gespeeld, waarin hij 4 keer scoorde en 2 assists gaf.

Daarnaast is bekend geworden dat Emmen de achttienjarige La Torre gaat aantrekken. De aanvaller liep onlangs uit zijn contract bij Alianza Lima en is dus transfervrij. Eerder wilde bestuursvoorzitter Ronald Lubbers de naam van La Torre nog niet noemen. "Het is echt een heel groot talent, waar veel grotere clubs dan Emmen voor in de markt waren", zei Lubbers donderdag. "Hij gaat zeker nog een rol spelen in het huidige seizoen, maar is ook gehaald voor de toekomst."