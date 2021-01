NEC voltooit na opzichtige onderlinge ruzie over vrije trap knappe comeback

Vrijdag, 8 januari 2021 om 20:43 • Chris Meijer • Laatste update: 20:55

Excelsior heeft vrijdagavond de zesde competitienederlaag op rij geleden. De Rotterdammers stonden na de eerste helft nog op een 0-2 voorsprong tegen NEC Nijmegen, maar gingen uiteindelijk met 3-2 onderuit. Voorafgaand aan de gelijkmaker ruzieden Souffian El Karouani en Elayis Tavsan nog opzichtig over wie een vrije trap mocht nemen, maar deze standaardsituatie viel uiteindelijk binnen en Jordy Bruijn besliste het duel met een rake strafschop. De Graafschap maakte in eigen huis geen fout tegen Telstar en won met 2-0, de eerste zege van 2021 voor de Superboeren.

NEC Nijmegen - Excelsior 3-2

Voorafgaand aan het bezoek aan De Goffert leed Excelsior vijf nederlagen op rij, maar na de eerste helft had het er alle schijn van dat er een einde zou komen aan deze dramatische reeks. Binnen achttien minuten spelen stonden de Rotterdammers in Nijmegen namelijk al op een 0-2 voorsprong. Joël Zwarts opende score met een kopbal vanaf een meter of veertien vanuit een afgeslagen voorzet, waarbij NEC-doelman Norbert Alblas er niet goed uitzag. Kort daarna nam Mitchell van Rooijen de bal na een hoekschop plotseling op de pantoffel, waarmee de marge verdubbeld werd. NEC werd in de eerste helft al wat sterker, maar kwam pas na rust terug in de wedstrijd.

Na een slippertje van Siebe Horemans kreeg Jonathan Okita met vijftig minuten op de klok de mogelijkheid om de 1-2 tegen de touwen te schieten. De wedstrijd kantelde pas echt met nog een kwartier te gaan. Brandon Ormonde-Ottewill kreeg na een wilde tackle op Bart van Rooij een rode kaart. Souffian El Karouani en Elayis Tavsan ruzieden vervolgens opzichtig wie de vrije trap mocht nemen. Het was uiteindelijk eerstgenoemde die mocht aanleggen en hij zag zijn vrije trap via Okita in het doel verdwijnen. Dat NEC uiteindelijk ook nog met een overwinning aan de haal ging, was mede te danken aan Sander Fischer. De aanvoerder van Excelsior beging een overtreding op Okita binnen het strafschopgebied, waardoor Jordy Bruijn vijf minuten voor het einde de winnende 3-2 verzorgde.

Het kostte Souffian El Karouani bijna zijn voortanden hij wist wel te scoren uit de vrije trap. Ondertussen staat N.E.C. met 3-2 voor tegen Excelsior. #?? #necexc ?? ESPN 3 pic.twitter.com/6Of2puSs2i — ESPN NL (@ESPNnl) January 8, 2021

De Graafschap - Telstar 2-0

De Graafschap begon 2021 vorige week met een 1-0 nederlaag tegen Almere City, maar rechtte tegen Telstar al vroeg de rug. De eerste de beste kans na een kwartier spelen leverde direct de openingstreffer op in Doetinchem. Julian Lelieveld vond voor het doel Joey Konings, die de bal via de paal tegen de touwen plaatste. Na de openingstreffer kwam Telstar beter in de wedstrijd en kregen de bezoekers gaandeweg de eerste helft twee goede kansen: Rashaan Fernandes schoot van dichtbij over, terwijl een van richting veranderde voorzet van Daniel Adshead ternauwernood uit het doel getikt kon worden door De Graafschap-keeper Rody de Boer.

Op slag van rust slaagde De Graafschap er vervolgens in om de marge te verdubbelen. Konings fungeerde deze keer als aangever en bediende Ralf Seuntjens, die de bal in bovenhoek plaatste. Direct na rust kreeg Seuntjens een goede mogelijkheid om met zijn tweede doelpunt van de avond de marge naar drie te tillen, maar zijn schot belandde op de vuisten van Telstar-doelman Jasper Schendelaar. In een tweede helft zonder verder al teveel hoogtepunten was de beste kans nog voor Seuntjens, maar hij slaagde er niet in om nog verandering te brengen in de 2-0 stand.

MVV Maastricht - Jong FC Utrecht 0-2

Miscommunicatie achterin bij MVV tussen Luc Mares en Matteo Waem zorgde ervoor dat Jeredy Hilterman al in de tweede minuut mocht aanleggen. Zijn schot werd nog gekeerd door doelman Mike Havekotte, waarna Odysseus Valanas in de rebound profiteerde: 0-1. Gaandeweg de eerste helft werd MVV sterker en sterker, maar het zat de Maastrichtenaren niet mee in de afronding. Eerst raakte Arne Naudts de lat en op slag van rust belandde een afstandsschot van Joeri Schroijen op de paal.

Ook na rust zocht MVV volop de aanval en raakte Schroijen met een schot via het lichaam van Rida El Barjiji de paal. In de tegenstoot maakte Jong FC Utrecht het af. Een voorzet van Djevencio van der Kust vanaf links werd ongelukkig met het hoofd verlengd door Brem Soumaoro, waardoor Hilterman de bal in een leeg doel kon tikken: 0-2. Het geloof in een goed resultaat verdween daardoor bij MVV, dat vooral Jong FC Utrecht de ruimte bood om aan te vallen. Echt gevaarlijk werden de beloften van de Domstedelingen niet meer.